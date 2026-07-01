En el marco de un encuentro con referentes educativos de toda América Latina, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli, y el intendente de Pilar, Federico Achával, se reunieron para dialogar sobre los desafíos de la educación y su vínculo con el desarrollo.

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El encuentro se llevó adelante en el contexto de Experiencia Foco, un espacio impulsado por la Comunidad Araucaria, una iniciativa de la Fundación Varkey, que reúne a líderes y autoridades educativas.

Durante la jornada, Achával expresó: "Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje. Estamos convencidos de que la política pública más transformadora es la educación. Por eso trabajamos todos los días para generar más oportunidades y construir un futuro con desarrollo e inclusión para todos".

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Asimismo, el jefe comunal sostuvo: "El futuro se piensa desde la educación y el trabajo. Cuando el Estado impulsa políticas públicas que amplían derechos y generan oportunidades, transforma positivamente la vida de las personas".

Experiencia Foco es un espacio de intercambio y reflexión que reúne a ministros, secretarios y referentes de la educación de distintos países de América Latina con el objetivo de compartir experiencias e impulsar políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos de toda la región.

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