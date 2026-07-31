Este mes de agosto, que inicia este sábado, traerá aparejado, como ya es habitual, nuevos golpes al bolsillo. En este marco, está previsto que los tickets de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se actualicen según el mecanismo de ajuste vigente, que contempla la inflación más un porcentaje adicional

Ads

Además, las empresas de medicina prepaga volverán a aplicar subas en las cuotas mensuales, con diferentes criterios de acuerdo a la compañía.

Asimismo, como ocurre al comienzo de cada mes, se espera una nueva actualización en los precios de la nafta y el gasoil. En este caso, el ajuste dependerá de la evolución de los costos del sector, la política comercial de las petroleras y la eventual actualización de los impuestos a los combustibles líquidos.

Ads

En tanto, las tarifas de electricidad y gas también registrarán alzas de acuerdo a las zonas, la categoría de usuario, el nivel de ingresos y los cuadros tarifarios que aprueben los organismos competentes.

Por último, vale destacar que varias empresas de telecomunicaciones ya anticiparon nuevas actualizaciones en los valores de sus servicios de telefonía móvil, internet por fibra óptica y televisión por cable o streaming.

Ads