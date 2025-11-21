Se trata del viaje número 58 del Tren Solidario, proyecto impulsado por la Revista Rieles, que recorre distintas ciudades del país trasladando donaciones destinadas a instituciones comunitarias.

En la ciudad de Bolívar el arribo se esperaba para la tarde de este viernes 21 de noviembre. En tanto que al día siguiente se desplazará hasta Urdampilleta, la localidad castigada por el temporal del 3 de noviembre.

Según informó La Mañana, tanto en Bolívar como en Urdampilleta se coordinará la descarga y posterior distribución de la ayuda. Las donaciones trasladadas incluyen alimentos no perecederos, indumentaria, artículos de higiene y otros elementos aportados por particulares y organizaciones.

Todo el material será entregado a instituciones de Bolívar y Urdampilleta que luego se encargarán de canalizar la asistencia según las necesidades.

"Los invitamos a que nos den la bienvenida, con una Bandera argentina y un pañuelo blanco, recordando esas épocas cuando el tren de pasajeros llegaba a estas localidades", dijeron desde la organización del Tren Solidario.

El convoy movilizará a 260 pasajeros provenientes de Buenos Aires, que permanecerán en Bolívar durante todo el fin de semana.