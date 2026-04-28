Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, las distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Metrogas y Naturgy, ordenaron restringir desde este martes 28 de abril la venta de GNC en estaciones de servicio que operan bajo modalidad interrumpible.

Ads

La decisión apunta a priorizar el consumo residencial, en un contexto de aumento de la demanda energética de cara al invierno, que para el sistema de gas se extiende entre mayo y septiembre.

Según se informó Clarín, las estaciones que no cuentan con contratos en modalidad “firme” deberán limitar el expendio. Este tipo de contrato implica pagar un precio más alto a cambio de contar con suministro garantizado. En cambio, el sistema “interrumpible” ofrece un costo menor, pero sin aseguramiento del abastecimiento.

Ads

La aplicación de la medida queda en manos de cada estacionero. En caso de vender por encima del volumen contratado en firme, deberán afrontar una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedente.

De acuerdo a datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda prioritaria —que incluye hogares, hospitales y clubes— ya ronda los 50 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales unos 14 millones corresponden al AMBA.

Ads

Se trata del primer recorte del año en el suministro de GNC, en la antesala de los meses más fríos, cuando el sistema energético suele operar al límite.