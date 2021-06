El presidente Alberto Fernández pidió disculpas este miércoles por una frase que pronunció durante un encuentro con su par español Pedro Sánchez cuando afirmó: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

Con esta frase pronunciada en Casa Rosada, el mandatario buscó mostrarse cercano al presidente español de visita por la Argentina. Sin embargo, sus dichos causaron un fuerte repudio. Por si fuera poco, Alberto dijo que citaba al premio nobel de literatura Octavio Paz aunque se refería en realidad a la canción ‘Llegamos de los barcos’ de Litto Nebbia.

A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

Algunos medios de Brasil, como el diario Folha de São Paulo​, acusaron a Alberto de “racista”. Uno de los hijos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también salió a cruzar al mandatario argentino. Se trata del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro quien señaló que "el único barco que se hunde es el de Argentina”.

Por su parte el diario Excelsior de México destacó la noticia como la principal de la jornada y destacó que el “polémico comentario” de Alberto Fernández “no fue chiste". La perplejidad ante el comentario del presidente también se reflejó en la portada del diario Milenio, que decidió acompañar el título de la noticia, en la que critican al mandatario por "racista".

Dada la gravedad internacional de sus dichos y las tristes repercusiones, Fernández salió a pedir perdón en sus redes sociales. “A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”, escribió el mandatario en Twitter, intentando -de manera tardía- minimizar una polémica que ya tomó ribetes a nivel global.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el Jefe de Estado argentino pidió disculpas públicas. Durante su primer año y medio de Gobierno, el presidente ya repitió varios episodios similares en los que tuvo que excusarse, lo que hace recordar al famoso personaje “Juan Domingo Perón” interpretado por el humorista Peter Capusotto.

Nunca resté valor al compromiso demostrado por el personal de salud. Si alguien honestamente se molestó con mis dichos, más allá de lo explicado, con la misma honestidad le pido disculpas. A quienes los tergiversaron para sembrar discordia les pido que dejen de hacer daño. — Alberto Fernández (@alferdez) April 18, 2021

El 18 de abril de 2021 Alberto Fernández les pidió disculpas a los médicos luego de haber hablado del “relajamiento del sistema sanitario”. “El sistema sanitario también se ha relajado. En un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo abrieron las puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar”, había dicho 4 días antes.

Tras la escalada de los dichos y la polémica en curso, el mandatario salió a pedir perdón y brindar explicaciones en las redes sociales. “Tergiversaron mis palabras tendenciosamente”, sostuvo en Twitter, donde agregó: “Si alguien honestamente se molestó con mis dichos, más allá de lo explicado, con la misma honestidad le pido disculpas”.

El 26 de febrero de 2021 Viviana Canosa fue entrevistada por Fabián Doman en Intratables y aseguró que tuvo una charla privada con Alberto Fernández en la que logró dejar atrás una serie de desencuentros y peleas que mantuvieron durante el 2020. “Hará un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Allí me pidió perdón”, reveló la conductora.

El 10 de septiembre de 2020 Fernández se disculpó con los intendentes de Juntos por el Cambio que denunciaron en Twitter haber sido invitados a participar de un acto del presidente en la Quinta presidencial sin saber que se iba a anunciar la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, algo que incomodó a la oposición.





Alberto reveló que, a través de un mensaje de texto, le pidió disculpas especialmente al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que a la salida del anuncio en Olivos arremetió contra la decisión del primer mandatario a través de su cuenta de Twitter. “Yo no soy un tramposo. Si me equivoqué, pido disculpas”, expresó aquel día el presidente.

El 24 de mayo de 2020 otra desafortunada acción desencadenó un nuevo cortocircuito internacional. Durante una conferencia -en que anunció la prórroga del confinamiento-, Alberto mostró un gráfico donde se aseguraba que Chile tenía una tasa de letalidad de 98,4/100.000, lo que le ubicaba en el segundo lugar regional, por detrás de Estados Unidos.

Más allá de este error involuntario en los gráficos publicados, queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada. — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 24, 2020

La situación fue advertida por el embajador chileno en Buenos Aires, Nicolás Monckeberg, quien corrigió la información al asegurar que la tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 por cada 100.000 habitantes. Horas más tarde, en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud de la Nación pidieron disculpas y aseguraron que se trató de “un error involuntario”.

El hilo del Ministerio -que por entonces todavía conducía Ginés González García- cerró afirmando que “para esta gestión, la transparencia es una prioridad”. “Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso”, concluyó.

Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello. — Alberto Fernández (@alferdez) April 13, 2020

El 13 de abril de 2020, Alberto Fenández utilizó nuevamente su cuenta de Twitter para disculparse por un retuit que había hecho en la noche del domingo 12, y que luego borró. Se trataba de un mensaje del periodista K, Dante López Foresi, que contenía un insulto a Jonatan Viale, al que trataba de “gordito lechoso” y “mala gente”.

"Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, eliminé ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello", escribió el presidente en sus redes sociales.

El 4 de abril de 2020 el Jefe de Estado debió pedir disculpas tras protagonizar el cruce menos pensado. Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador de Argentinos Juniors, contó que el Presidente de la Nación lo llamó para pedirle perdón por las críticas públicas que había lanzado sobre el técnico acerca del funcionamiento en sus equipos del “Bicho”.

“Alberto Fernández me llamó y me pidió disculpas por los comentarios sobre Argentinos Juniors”, destacó Caruso. Y agregó: “Le expliqué que me fui en la sexta fecha porque llevé jugadores del ascenso y a Luis Segura no le gustaba”. “Alberto tuvo un desliz, nada más. Es un tipo que le gusta el fútbol. No lo voté, pero me dejó una impresión muy buena”, cerró.

No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina. — Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

Por último, el 24 de febrero de 2020, a solo dos meses de haber asumido como presidente, Alberto pidió disculpas por sus dichos sobre los militares cuando encabezó la ceremonia de despedida de un nuevo contingente de Cascos Azules en Campo de Mayo. En esa ocasión, el mandatario llamó a “dar vuelta la página” en la relación con las Fuerzas Armadas.

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas repudió sus dichos y sostuvo que “no hay posibilidad de reconciliación con los genocidas”. A lo que el presidente contestó: “No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida”. “Que nadie crea que niego el horror vivido”, se disculpó el mandatario.