El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la entrega de una nueva tanda de camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje policial, destinadas a la Unidad Regional X del departamento Iriondo.

Ads

El acto se realizó en la sede policial de Cañada de Gómez, ciudad donde el mandatario también recorrió obras que el municipio ejecuta con aportes del Gobierno provincial, como la iluminación de bulevares y la construcción de viviendas. Además, visitó el acceso a la autopista donde se proyecta una rotonda y la Escuela de Verano, donde se realizó una activación de los Juegos Suramericanos 2026.

Durante la entrega, Pullaro destacó el “plan de seguridad y el método para llevarlo adelante” y sostuvo que “se logró lo que nadie creía posible en Santa Fe: pasar de ser la provincia con mayores niveles de violencia y delito a tener parámetros similares a los de otras provincias del país”.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, recordó que “hubo un ministro de Seguridad nacional que vino a decir que el narcotráfico había ganado la pelea. Sin embargo, muchos no claudicamos y trabajamos con valentía, decisión, inversión y método para resolver los problemas de seguridad. Hoy podemos decirle a toda la provincia y a la Argentina que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe”.

El gobernador atribuyó los resultados “al trabajo de cada hombre y cada mujer de la Policía, tanto quienes están en la calle como las conducciones que toman decisiones operativas”, y valoró además “el trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Inteligencia Criminal, que permitió ser eficientes en el uso de los recursos y las inversiones”.

Ads

En ese sentido, destacó “la incorporación de 720 camionetas nuevas y 3.600 vehículos comprados en dos años. Nunca nuestra Policía tuvo tantos móviles, equipamiento y armamento”, y subrayó que se trata de “una inversión estratégica, porque la seguridad es la principal prioridad: sin contener al delito y hacerlo retroceder, es imposible plantear objetivos de desarrollo para una provincia que quiere renovarse y crecer”.

Del acto participó el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, quien afirmó que “es un día para dar vuelta la página: dejamos atrás móviles que generaban problemas y gastos, y pasamos a unidades nuevas que refuerzan el servicio policial en la ciudad y la región”.

Por su parte, el el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, valoró la labor de la fuerza al señalar que “se pone al servicio de la defensa de todos los ciudadanos”.

Por su parte, la diputada Clara García sostuvo que la incorporación de las unidades “expresa un Estado eficiente, que llega más rápido y mejor a la gente”. En tanto, el jefe de Policía, Luis Maldonado, señaló que las camionetas entregadas son “una herramienta más para el plan de seguridad basado en mapeo, métricas y monitoreo”, y que “van a fortalecer el servicio policial y el vínculo con la comunidad”.

Ads

Las camionetas son Chevrolet Montana, totalmente equipadas para tareas de patrullaje, y forman parte de las 720 unidades adquiridas por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. En Cañada de Gómez se entregaron ocho.

Cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Están preparadas para operar en zonas urbanas, rurales y caminos de difícil acceso, lo que las convierte en una herramienta clave para el despliegue territorial de la seguridad provincial.