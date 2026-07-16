La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió lo futbolístico. En pleno festejo dentro del campo de juego del estadio de Atlanta, los campeones del mundo desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", un gesto que también tuvo entre sus protagonistas a futbolistas nacidos en la provincia de Buenos Aires.

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La bandera apareció durante los festejos con los hinchas argentinos, luego de que fuera acercada al grupo por Giovani Lo Celso, quien la tomó desde una de las tribunas. La imagen recorrió el mundo y se convirtió en una de las postales más comentadas de la clasificación argentina a una nueva final mundialista.

Uno de los que luego explicó el significado del gesto fue Nicolás Tagliafico, nacido en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, quien dejó una de las frases más resonantes de la noche.

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"A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción y la victoria te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer", expresó el lateral izquierdo.

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Otro de los bonaerenses que se refirió a la bandera fue Leandro Paredes, oriundo de San Justo, La Matanza, quien fue contundente cuando le consultaron por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

"Siempre serán argentinas", afirmó el mediocampista.

La imagen adquirió una dimensión especial porque, en la previa del encuentro, las autoridades de seguridad de ambos países, junto con representantes de Estados Unidos y la FIFA, habían acordado desalentar el ingreso de banderas o insignias vinculadas a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas durante el partido.

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Con la clasificación a una nueva final del mundo ya asegurada, el gesto de los jugadores argentinos quedó como una de las postales más comentadas de la histórica victoria frente a Inglaterra. Y fueron dos futbolistas bonaerenses, Tagliafico y Paredes, quienes le pusieron palabras a una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.