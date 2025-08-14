A pocos días del cierre definitivo de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, el gobernador Axel Kicillof tiene cuatro nombres para representan las bancas que renueva el peronismo provincial dentro del armado de Fuerza Patria.

Ads

Los nombres propuestos por el Gobernador son el del exministro de Salud Daniel Gollán, el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra, el titular de la CTA Hugo Yasky, y Brenda Vargas Matyi, vinculada al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Sin embargo, resta saber si dos de esos nombres serán consensuados por la otra para de Fuerza Patria encabezada por La Cámpora. Tanto Pereyra como Vargas Matyi están cuestionados por haber votado a favor del acuerdo con el FMI durante el gobierno de Alberto Fernández en 2022, una decisión que Máximo Kirchner no acompañó, presentando la rbnuncia a la presidencia del bloque de Diputados.

Ads

Además, desde otras vertientes políticas, tienen posibilidades de ingresar Juan Grabois y Guillermo Moreno.

Puede interesarte

Ads