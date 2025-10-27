Las elecciones del 26 de octubre dejaron un panorama complejo para Fuerza Patria que solo logró imponerse en 36 municipios bonaerenses. En este marco, solo en 4 superó el 50% de los sufragios.

En Ensenada, Fuerza Patria obtuvo el 52,85% de los votos, frente al 32,03% cosechado por La Libertad Avanza, marcando una diferencia de 20,82 puntos porcentuales.

Una situación similar se registró en Florencio Varela, donde el peronismo reunió el 51,58% contra el 30,78% del oficialismo nacional, una brecha de 20,8 puntos.

En el norte del conurbano, José C. Paz también mostró un fuerte respaldo a Fuerza Patria, que alcanzó el 51,09% frente al 31,83%, con una diferencia de 19,26 puntos.

Por su parte, en Malvinas Argentinas, el resultado fue 50,05% para Fuerza Patria y 34,23% para La Libertad Avanza, con una ventaja de 15,82 puntos porcentuales.

Estos resultados confirman que Fuerza Patria mantiene una sólida base electoral en el conurbano bonaerense, donde el voto peronista sigue siendo determinante. La Libertad Avanza, en tanto, conserva su fortaleza en el interior provincial.

