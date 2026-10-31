Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia dieron este sábado el primer paso de su proyecto presidencial para las elecciones de 2027. Desde San Nicolás, la ciudad que gobernaron durante los últimos años, lanzaron su campaña nacional con críticas tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo, y buscaron posicionarse como una tercera alternativa política.

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El lanzamiento había sido anticipado el 28 de octubre, cuando difundieron un mensaje dirigido a los argentinos afectados por la situación económica. “No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena”, expresaron entonces.

“Nos quieren con miedo y sometidos para que nos resignemos a elegir entre dos fracasos”, afirmaron durante el acto, que terminó con una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

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El actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, cuestionó la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. “Tuvieron 16 años de gobierno y lo único que dejaron fue más inflación, más pobreza y más corrupción”, sostuvo, en referencia al espacio que busca reunir a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Pero también apuntó contra la gestión libertaria y sus resultados económicos. “Milei nos dice que con ordenar la macro alcanza. Pero no alcanza si vos laburás cada vez más, si tenés más de un trabajo y no llegás a fin de mes. No alcanza si tenés una pyme o un comercio y no sabés qué más hacer para seguir sobreviviendo”, advirtió.

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Por su parte, Manuel Passaglia planteó que la política debe concentrarse en mejorar las condiciones de vida de la población. “Se acabaron los relatos. Nada nos representa más a los argentinos que el deseo de vivir bien y llegar a fin de mes con plata en el bolsillo”, expresó.

El proyecto nacional de los Passaglia contempla propuestas vinculadas al desarrollo industrial, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo, el acceso a la vivienda, la educación y la seguridad.

Durante el acto, los hermanos también respondieron a los posibles cuestionamientos por su edad y por provenir de una ciudad del interior bonaerense. “Van a decir que es una ciudad chica, que no es lo mismo que gobernar un país. Y tienen razón, no es lo mismo, no lo subestimamos”, reconocieron.

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Sin embargo, Santiago Passaglia defendió su experiencia de gestión: “La experiencia de haber transformado una ciudad que estaba destruida y hacerla funcionar nos da mucha más autoridad”. También planteó que el próximo liderazgo nacional podría surgir del “interior productivo” y no de las generaciones políticas que ya gobernaron el país.

El lanzamiento tiene además una dimensión provincial: el espacio Hechos aspira a presentar candidatos propios a la Gobernación y competir por las intendencias en los 135 municipios bonaerenses. En las elecciones legislativas de 2025, había participado únicamente en la Segunda Sección Electoral, donde terminó en el tercer lugar.