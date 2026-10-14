El conflicto entre el Gobierno de Cecilio Salazar y los trabajadores municipales de San Pedro continúa sin resolución. Este miércoles, empleados y representantes de los sindicatos STM y ATE mantienen la protesta frente al Palacio Municipal, mientras el Ejecutivo convocó a una reunión de la Mesa de Relaciones Laborales para abordar los reclamos salariales.

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La carpa sigue instalada frente al Municipio y la calle Pellegrini permanece cortada al tránsito entre Perón y 9 de Julio. Los trabajadores también dispusieron neumáticos en el lugar, aunque anunciaron que no los prenderán fuego para evitar inconvenientes con los vecinos.

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El principal punto de conflicto son los descuentos salariales aplicados a alrededor de 230 empleados municipales por los días de paro. Los sindicatos cuestionan que las ausencias hayan sido registradas en los recibos de sueldo como “falta injustificada” y reclaman que se modifique esa calificación, además de que se les devuelva el dinero descontado.

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El Gobierno municipal emitió un comunicado en el que ratificó que sostiene “la legalidad de las medidas adoptadas”. En paralelo, convocó a la Mesa de Relaciones Laborales para este miércoles a las 13.30, con el objetivo de abordar también los pedidos de aumento salarial, recategorizaciones y pases a planta permanente.

En declaraciones a LANOTICIA1.COM, Carlos Lischetti, referente de ATE, sostuvo que los trabajadores esperan que el Ejecutivo revierta su decisión. También cuestionó el resultado de la audiencia realizada en La Plata, donde, según explicó, no hubo avances concretos para destrabar el conflicto.

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Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Juan Cruz “Mono” Acosta calificó la negociación como “complicada porque no se solucionó nada”. El dirigente sostuvo que el Municipio no reconoce lo que el gremio considera un error al descontar los días de paro y le pidió al intendente que revea su postura y se acerque a dialogar con los empleados.

Mientras tanto, los sindicatos mantienen el reclamo por la devolución de los montos descontados. La reunión convocada para este miércoles representa una nueva instancia de diálogo, aunque hasta el momento no hubo un acuerdo que permita poner fin a la protesta.