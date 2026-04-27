El periodista Luciano Román sostuvo que existe un patrón global en líderes políticos que buscan desacreditar a la prensa para debilitar los controles sobre el poder. En diálogo con el diario El Día, afirmó que “los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos” y generan desconfianza sobre el periodismo independiente.

Ads

Según explicó, esa lógica se repite en dirigentes como Donald Trump, Viktor Orbán y Nayib Bukele. En la Argentina, señaló, ese “manual” fue utilizado tanto por Javier Milei como por Cristina Fernández de Kirchner, y agregó que este tipo de discurso se intensifica cuando los gobiernos atraviesan dificultades.

Puede interesarte

Román defendió el rol del periodismo crítico y remarcó que la profesión debe sostener valores como la independencia, la rebeldía, la curiosidad y la honestidad intelectual, evitando caer en lógicas de polarización o fanatismo.

Ads

En otro tramo, cuestionó la cultura política actual y afirmó que “se ha perdido la idea del funcionario como servidor público”. En ese marco, consideró que el caso de Manuel Adorni expone “un corrimiento hacia abajo de la vara ética”, aunque aclaró que no se trata de un problema exclusivo del actual gobierno y mencionó antecedentes en gestiones anteriores.

También alertó sobre un marcado deterioro en la educación en todos los niveles y la falta de debate en el sistema universitario, donde observó señales de conformismo, falta de pluralismo y problemas de transparencia.

Ads

La entrevista fue publicada días después de que Román fuera distinguido con un doctorado Honoris Causa por la UADE, donde también reivindicó un periodismo alejado del protagonismo y enfocado en su función de control del poder.