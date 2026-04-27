“Los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos”, advirtió el periodista platense Luciano Román
En una entrevista con diario El Día, el columnista analizó la relación entre poder y prensa, cuestionó a dirigentes de distintos signos políticos y alertó sobre el deterioro educativo y la falta de debate en las universidades.
El periodista Luciano Román sostuvo que existe un patrón global en líderes políticos que buscan desacreditar a la prensa para debilitar los controles sobre el poder. En diálogo con el diario El Día, afirmó que “los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos” y generan desconfianza sobre el periodismo independiente.
Según explicó, esa lógica se repite en dirigentes como Donald Trump, Viktor Orbán y Nayib Bukele. En la Argentina, señaló, ese “manual” fue utilizado tanto por Javier Milei como por Cristina Fernández de Kirchner, y agregó que este tipo de discurso se intensifica cuando los gobiernos atraviesan dificultades.
Román defendió el rol del periodismo crítico y remarcó que la profesión debe sostener valores como la independencia, la rebeldía, la curiosidad y la honestidad intelectual, evitando caer en lógicas de polarización o fanatismo.
En otro tramo, cuestionó la cultura política actual y afirmó que “se ha perdido la idea del funcionario como servidor público”. En ese marco, consideró que el caso de Manuel Adorni expone “un corrimiento hacia abajo de la vara ética”, aunque aclaró que no se trata de un problema exclusivo del actual gobierno y mencionó antecedentes en gestiones anteriores.
También alertó sobre un marcado deterioro en la educación en todos los niveles y la falta de debate en el sistema universitario, donde observó señales de conformismo, falta de pluralismo y problemas de transparencia.
La entrevista fue publicada días después de que Román fuera distinguido con un doctorado Honoris Causa por la UADE, donde también reivindicó un periodismo alejado del protagonismo y enfocado en su función de control del poder.
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