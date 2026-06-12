El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Ramón Bondarenko, realizó una encendida intervención durante una sesión de la Cámara de Diputados provincial, donde apeló a su trayectoria en la Policía Bonaerense para reclamar medidas más firmes contra la inseguridad y cuestionar distintas políticas vinculadas al sistema penitenciario.

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"Mi trabajo fue de policía y durante muchos años fui jefe del Comando La Matanza con 2.500 hombres y mujeres a cargo", recordó el legislador al inicio de su exposición.

Bondarenko aseguró haber sido testigo del "abandono de la política y de la Justicia" frente al avance del delito y sostuvo que muchas veces las fuerzas de seguridad no encontraban respaldo institucional.

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"Cada vez que íbamos a golpear una puerta nos la cerraban en la cara", afirmó.

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Durante su discurso relató un episodio que, según explicó, lo marcó durante su carrera policial. Se trató de un procedimiento por un robo en proceso en el que encontraron a una familia reducida por delincuentes y a una niña de 12 años con una plancha caliente apoyada sobre la espalda.

"Cada vez que se mire al espejo va a recordar ese momento que le hicieron vivir", expresó.

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El legislador también cuestionó el funcionamiento de los institutos de menores y aseguró que muchas veces terminan convirtiéndose en ámbitos donde los jóvenes perfeccionan conductas delictivas.

Además, apuntó contra el acceso de los presos a teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses.

"Nuestro gobernador les permite a los presos tener teléfono", afirmó al referirse a un allanamiento realizado en una unidad penitenciaria de Florencio Varela.

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En ese sentido, comparó la situación con las restricciones que, según explicó, existen en las escuelas de formación policial.

"A una cadete que es mamá le sacan el teléfono durante 15 días y le cortan la comunicación con sus hijos, y a los presos les estamos dando 4G para que se comuniquen y sigan haciendo delitos todo el tiempo", cuestionó.

Sobre el final, Bondarenko sostuvo que la Provincia debe concentrar esfuerzos en combatir delitos como los homicidios, femicidios y entraderas.

"La única forma de devolverle algo a los bonaerenses es trabajando juntos y apuntando a los problemas más graves", concluyó.