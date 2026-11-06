El Ministro Pablo López presentó los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027 en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

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“La Ley de Presupuesto 2026 estableció en emergencia la economía de la provincia de Buenos Aires como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional: nuestras estimaciones eran correctas, el Proyecto 2027 se elaboró en un contexto nacional aún más adverso, con una economía nacional transitando una nueva recesión, con el consecuente empeoramiento de los ingresos y las condiciones de empleo, y en definitiva de vida de miles de argentinos y bonaerenses”, afirmó el Ministro al encabezar la presentación.

La Ley de Presupuesto 2027 proyecta un gasto total de $58,6 billones y sostiene como ejes centrales la continuidad del estado de emergencia de la situación económica de la provincia de Buenos Aires. Durante su exposición, López cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que la Argentina atraviesa una nueva etapa recesiva. Según los indicadores que presentó, la actividad económica acumuló una caída del 3,9% desde diciembre de 2025, mientras que las ventas en supermercados retrocedieron un 12,1% y la inversión sumó cinco trimestres consecutivos de contracción.

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“El Gobierno nacional recortó de manera ilegal fondos que a octubre alcanzan $20 billones, que en la gestión del Gobernador Axel Kicillof destinábamos a escuelas, patrulleros, ambulancias, servicios y derechos de todos los bonaerenses”, sostuvo y agregó: “A esto se suma la caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por las políticas nacionales”.

Seguiremos trabajando responsablemente para sostener la inversión en áreas esenciales y acompañar a las y los bonaerenses a lo largo de toda la Provincia. Los números y las prioridades de este Proyecto de Presupuesto así lo demuestran. https://t.co/Qnth1Ff9Kb — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 6, 2026

Asimismo López destacó que "en el marco de esta crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027 son las herramientas que nos permiten como Estado provincial garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo.”

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Presupuesto 2027: ejes centrales

Inversión de capital - 4,05 billones. Para dar continuidad al Plan de Obra Provincial. Incluye la continuidad del Plan de Infraestructura Universitaria y de obras de drenaje, desagües y agua potable, tales como el Plan Hídrico del Gran La Plata y el Plan Hídrico Integral de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Además, se abordará la construcción, ampliación y puesta en valor de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Comunitarios de Salud Mental y Hospitales provinciales; se continuarán las obras hidráulicas estructurales destinadas a reducir el impacto de eventos climáticos extremos; con el mantenimiento de la estructura vial provincial primaria y secundaria del interior bonaerense; la construcción de viviendas y la finalización de viviendas sociales y de aquellas paralizadas por el Gobierno nacional, entre otras.

Protección de los sectores vulnerables - $2,32 billones. Incluye el fortalecimiento de las políticas alimentarias como el Servicio Alimentario Escolar, que se proyecta que alcance a 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes; la compra de alimentos frescos y secos y el fortalecimiento de las Unidades de Desarrollo Infantil, entre otras políticas destinadas a la protección de la niñez.

Incluye el fortalecimiento de las políticas alimentarias como el Servicio Alimentario Escolar, que se proyecta que alcance a 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes; la compra de alimentos frescos y secos y el fortalecimiento de las Unidades de Desarrollo Infantil, entre otras políticas destinadas a la protección de la niñez. Inversión en Salud - $2,26 billones . Incluye infraestructura, maquinaria y equipos. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer; y profundizar la transformación del modelo de atención en salud mental.

. Incluye infraestructura, maquinaria y equipos. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer; y profundizar la transformación del modelo de atención en salud mental. Inversión en Educación - $1,93 billones . Implica la continuidad del proceso de universalización de la Jornada extendida; también, en un contexto de transición demográfica, se proyectan mejoras en las condiciones de enseñanza y aprendizaje, a partir de la ampliación de la jornada escolar; y la continuidad del Programa PUENTES, entre otras medidas.

. Implica la continuidad del proceso de universalización de la Jornada extendida; también, en un contexto de transición demográfica, se proyectan mejoras en las condiciones de enseñanza y aprendizaje, a partir de la ampliación de la jornada escolar; y la continuidad del Programa PUENTES, entre otras medidas. Inversión en Seguridad y Servicio Penitenciario - $1,98 billones. Incluye el fortalecimiento del equipamiento, la infraestructura, capacitación, formación y reentrenamiento de la fuerza de la Policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense, y para la puesta en marcha del Plan de Puesta en Valor de Dependencias Policiales Judicializadas.

Incluye el fortalecimiento del equipamiento, la infraestructura, capacitación, formación y reentrenamiento de la fuerza de la Policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense, y para la puesta en marcha del Plan de Puesta en Valor de Dependencias Policiales Judicializadas. Apoyo a los sectores productivos. Fortaleciendo el rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas; complementados con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se continuará con el Programa provincial de construcción, habilitación y puesta en marcha de frigoríficos municipales; Mercados Bonaerenses; el Plan de Mejora de Caminos Rurales; el Servicio Bonaerense de Empleo; y la continuidad del Programa Arriba Parques, y de las líneas de crédito al impulso productivo otorgadas junto al Banco Provincia.

Ley Impositiva 2027

Desde provincia señalaron que “no incrementa la presión tributaria” sobre los contribuyentes; además, “da continuidad y consolida la estructura tributaria 2026”.

Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos. Impuestos patrimoniales: no hay incremento real del impuesto. La tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores da estabilidad a una política fiscal basada en la equidad.

no hay incremento real del impuesto. La tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores da estabilidad a una política fiscal basada en la equidad. Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.

Ley de Financiamiento 2027

El Ministerio de Economía destacó que “la estrategia de financiamiento responsable para 2027 buscará profundizar la diversificación de fuentes de financiamiento, fortalecer el mercado local en pesos y consolidar el financiamiento multilateral, manteniendo como objetivos centrales la sostenibilidad de la deuda y la preservación de los recursos necesarios para el desarrollo de la Provincia".

La Ley de Financiamiento incluye el fortalecimiento del programa de Letras del Tesoro, y un nuevo pedido de autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones. Incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, vinculado al endeudamiento.

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“Como desde el inicio de la gestión, el financiamiento proveniente de organismos multilaterales y bilaterales de crédito tendrá un lugar central en las fuentes de financiamiento. Gracias al trabajo realizado en los últimos años, la Provincia cuenta con desembolsos ya comprometidos para 2027, principalmente vinculados a obras de infraestructura y proyectos estratégicos para el desarrollo provincial”, se indicó.

Por otro lado, “se continuará profundizando la participación en el mercado local de capitales, fuente fundamental de financiamiento en pesos. En este sentido, el Programa de Letras del Tesoro seguirá ocupando un lugar central en la estrategia financiera. Para 2027 resulta necesario ampliar el Programa, de manera de aprovechar la demanda disponible y fortalecer la administración de liquidez.”

“Finalmente, se continuará desarrollando un esquema de colocaciones de títulos de mediano plazo en pesos, orientado principalmente a refinanciar los vencimientos de deuda y mejorar su perfil financiero. Para 2027, el volumen previsto de estas operaciones resulta equivalente a los vencimientos totales de bonos pagaderos en pesos. Se trata, por lo tanto, de un programa orientado fundamentalmente a refinanciar obligaciones existentes”, se indicó.