El Intendente de Bragado, Vicente Gatica, fue uno de los 61 asistentes a la convocatoria de mandatarios que conforman la oposición realizada el jueves 02 en La Plata. El jefe comunal de Juntos por el Cambio contó en que trascurrió la misma.

“Primero Kicillof hizo una larga exposición de cómo encontró la Provincia, lo escuchamos con atención y queríamos saber cómo iba a seguir el gobierno en los próximos meses, sobre todo después de las declaraciones de emergencia que hizo la Provincia”, explicó Gatica ante medios locales.

“Nos dijo que los esfuerzos de los próximos meses van a estar dedicados a la educación y la salud, reparar un montón de escuelas que están sin funcionar, eso sucede en el conurbano y en los hospitales públicos, estimo que son los Provinciales, porque los municipales están bastante mejor”, reveló el intendente.

Sobre la ley impositiva 2020 que no obtuvo quorum por la negativa de los legiladores de Juntos por el Cambio, Vicente Gatica expresó que ese tema no fue tocado ayer porque la reunión estaba pactada de antes. “Los intendentes tenemos representantes en la legislatura que debaten estos temas y tienen la mirada de los intendentes respecto de lo que hay que hacer”, enfatizó.

De todas formas dio su postura al respecto: “Creo que hay que darle al Gobernador la ley, por supuesto hay que sentarse, dialogar y quedarse hasta resolverlo. Me parece que no se puede no tener esa ley, creo que hay que ceder de ambas partes”.