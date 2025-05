La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el bloque de La Libertad Avanza tras la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado. Lo hizo durante una dura conferencia de prensa, en la que expresó su decepción por lo ocurrido y recordó compromisos previos del oficialismo para apoyar la ley.

“Presidente Milei, yo confié en su palabra”, sostuvo visiblemente molesta, y agregó: “Los corruptos festejaron”. La legisladora, que fue una de las principales impulsoras de la iniciativa, aseguró que la responsabilidad del fracaso no recae solo en los senadores que votaron en contra, sino también en quienes prometieron respaldo y no cumplieron.

Mi conferencia de prensa sobre Ficha Limpia. pic.twitter.com/qV7NdKT3ax — Silvia Lospennato (@slospennato) May 8, 2025

Además, Lospennato explicó que decidió hablar tras leer lo que definió como “el infame comunicado de La Libertad Avanza”, en el que la acusaban por el rechazo del proyecto. “Me da asco que sigan subestimando a los argentinos. Ayer se cayó la ley de Ficha Limpia y el mensaje es que la impunidad ganó, los argentinos perdimos y la corrupción celebró”, sentenció.

Se mostró especialmente indignada con los senadores de Misiones, a quienes acusó de haber “traicionado su palabra”. También criticó a los legisladores oficialistas que, según ella, “faltaron a las sesiones diciendo que les cayó mal el fiambre, que perdieron el avión o que querían introducir reformas de último momento”.

“Presidente, yo confié en su palabra cuando me pidió postergar la sesión que había solicitado el senador Atauche. Y confié cuando usted mismo dijo en un stream que quería la ley. Pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Quizás a usted esto no le importe, pero a mí usted me defraudó”, disparó.

El proyecto de ley de Ficha Limpia, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue rechazado en el Senado por 35 votos negativos y 36 afirmativos, sin alcanzar los 37 necesarios para su aprobación.