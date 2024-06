Lucas Boyanovsky tiene 44 años y es vecino del barrio de Munro. Actualmente se desempeña como presidente del bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Vicente López. Está casado con la Dra. Cecilia Pérez Alveolite, directora del Hospital Cetrángolo de Vicente López, es padre de dos hijos.

Se formó como constructor naval en el astillero Tandanor, un predio emblemático que fue recuperado durante la gestión de Néstor Kirchner. Proveniente de La Cámpora y cercano a Máximo Kirchner, se transformó en uno de los máximos referentes del kirchnerismo en la Zona Norte del Conurbano.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el edil alertó por el "rumbo de colisión total" que tomó el Gobierno nacional. Entre otros temas, habló del escándalo con los alimentos almacenados en Florida Oeste; de la interna del PJ bonaerense; opinó sobre el fin de la repitencia en las escuelas y reveló cuál será su futuro político.

- Para comenzar, voy a aprovechar tus conocimientos como constructor naval para preguntarte: ¿Cómo ves a este gran barco que es la Argentina, con pasajeros de sectores antagónicos y que tiene una profunda grieta en el medio?

Es una forma muy astuta la tuya de hacerme hablar saliendo del molde, porque nada me apasiona más que los barcos. En las metáforas puedo decir las cosas que no quisiera decir. La gravedad de la situación me parece tremenda y creo que el rumbo está hacia una colisión total. Es mucho más grave de lo que se percibe, tanto la dirigencia política como la sociedad no son conscientes de ello. La dirigencia política refleja a la sociedad. La gravedad radica en la falta de conciencia sobre lo grave de nuestra situación y el rumbo de colisión total que estamos teniendo, como el Titanic acelerando hacia un iceberg.

Me parece que estamos en una hiper recesión, una recesión tremenda que recién comienza. El plan del gobierno era, mediante la recesión, eliminar la inflación, pero la inflación ha impedido creer en la recesión, forzando un escenario hipertensivo con grandes consecuencias. El mercado interno argentino, que sostiene a la mayoría de las familias, está absolutamente deprimido, y el plan económico del gobierno aumentará esa depresión, llevando a situaciones muy crueles y malas. El Corredor Norte, históricamente con mejores niveles socioeconómicos, se verá muy golpeado. En Vicente López, los comercios tienen poco movimiento y las pymes industriales enfrentan despidos, suspensiones, falta de ventas y planificación comercial.

Estamos en un escenario muy complejo, y lo peor es el horizonte hacia el que navegamos: chocar a alta velocidad. Si la ley de base se aprueba, generará un mayor deterioro. La ayuda social es ineficiente, como se vio con los alimentos en Florida Oeste. Estamos yendo a toda velocidad hacia un choque, y este será muy duro para la sociedad. Nadie quiere repetir la experiencia del 2001, pero parece que estamos yendo en esa dirección.

- La semana pasada Diputados dio media sanción al proyecto de reforma jubilatoria y Milei adelantó que lo vetará. Precisamente, vos te desempeñaste como titular del PAMI en Vicente López y conocés de cerca la realidad de los adultos mayores. ¿Qué opinás en torno a este tema?

El tema de los jubilados demuestra claramente a quiénes afecta el ajuste. La reforma jubilatoria es un proyecto de ley votado en la Cámara de Diputados, que busca equiparar las jubilaciones con la inflación. Y que no es de Unión por la Patria, ni del kirchnerismo ni del peronismo, sino que es un proyecto impulsado por un ala de Juntos por el Cambio que tuvo apoyo de otros sectores de la oposición. Y pese a esto, Milei dice que se trata de una trampa de Máximo Kirchner y afirma que esto destruye el equilibrio fiscal. Esto es especialmente grave y cruel teniendo en cuenta que muchos jubilados ganan menos de 200 mil pesos. El ajuste afecta directamente al pueblo, y no a la 'casta política'.

- Pero muchos le achacan al kirchnerismo la vez que Cristina, siendo presidenta, vetó el 82% móvil aprobado por el Congreso…

Sí. Pero cuando Cristina dejó el gobierno, la jubilación mínima era de 542 dólares; y hoy es de 170 dólares. La diferencia entre ambos períodos es notable. Cristina mencionó recientemente en una nota de Infobae que durante su gobierno había 200.000 personas en programas sociales, comparadas con las 1.800.000 actuales.

Eran dos países distintos. Aquel era un país que tenía un montón de cosas para resolver. Pero para nada era el país de ahora. La situación actual de los jubilados es lamentable. La semana pasada, el PAMI modificó el acceso a medicamentos gratuitos: si una persona cobra un poco más de 200.000 pesos de jubilación, ya no tiene el mismo acceso que antes. Esto demuestra la crueldad y la tristeza de las decisiones actuales.

- Una de las decisiones del Gobierno que más afectaron a los jubilados fue la liberación de precios y los aumentos en la medicina privada. ¿Cómo está actualmente el sector de la Salud en Vicente López?

Mi esposa, que es médica y dirige un hospital, me cuenta que viene observado un aumento constante en las consultas de personas que pasan de las prepagas al sistema público de salud. Este sistema, aunque reforzado durante la pandemia, enfrenta una creciente demanda. El crecimiento mensual de estas consultas es del 20%, principalmente debido a personas que abandonan las prepagas por los aumentos y porque las empresas no cumplieron con el fallo para retrotraer los valores. Esto afecta especialmente a los jubilados, que en Vicente López representan un 21% de la población, exacerbado por el brote de bronquitis. Y mirá que yo fui muy crítico con la situación económica del gobierno anterior, porque no todo era color de rosa. Con Alberto se agudizaron todos los problemas y se generaron problemas nuevos. Pero hoy el sistema de Salud directamente está detonado.

- Quisiera tocar un tema sensible que mencionaste recientemente: el escándalo de los alimentos almacenados en Florida Oeste, un asunto que abordaste el último jueves durante tu discurso en el Concejo Deliberante. Vos conocés mucho el Oeste de Vicente López, quizás la zona más postergada del distrito ¿Qué opinás sobre este tema?

Justamente el jueves en el Concejo Deliberante, algunas personas se acercaron, principalmente mujeres que cocinan y sirven comida en organizaciones sociales de Vicente López. Estaban angustiadas porque desde diciembre no han recibido alimentos para distribuir entre los más necesitados. Vicente López, a pesar de ser una ciudad de clase media, tiene sectores populares que están sufriendo mucho. Estas organizaciones son uno de los pocos lugares donde pueden encontrar ayuda. Esta crisis de los alimentos tiene un impacto muy grande y me parece que al igual que pasó con las universidad, la sociedad argentina le empieza a decir que ‘no’ a Milei mayoritariamente. Me parece que es una crisis de ‘¿Y dónde está el piloto? En el Gobierno nadie dice nada correcto, o dicen cualquier cosa, o se denuncian entre ellos. Es muy cruel lo que pasó con los alimentos, porque a metros de los galpones donde permanecían parados, hay organizaciones sociales, iglesias y parroquias que desde diciembre no reciben nada. Yo no soy parte de ninguna de esas organizaciones pero siempre me han invitado a participar, a charlar con los vecinos y con las vecinas. Y siempre los tratamos de acompañar. La verdad que la realidad es muy cruel para ellos también.

"En el peronismo bonaerense cada uno tiene sus intereses, defiende ideas, posiciones, pero no hay tanto ruido comparado con 2016"

¿Qué opinás de la medida que va a implementar el gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir del próximo año para que no haya más repitencia de año en las escuelas secundarias bonaerenses?

Mirá, mis hijos van a la escuela pública y cualquier persona que quiera hablar de la secundaria, la primaria de la Argentina, tiene que atender este ejercicio, que es estar con sus hijos, hacer la tarea y fijarse cómo está la educación. Y la verdad que hay un montón de problemas en base a la educación pero el ministro de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, es una de las personas más capaces en temas educativos. Él está buscando el camino para que los hijos de los bonaerenses no abandonen la escuela por la repitencia y que no se rompan los pequeños grupos de contención que hay entre los chicos. Así como en los noventa tuvimos problemas con las adicciones en las escuelas secundarias y con la Ley de Educación Federal, que desarmó el sistema educativo, el gran problema en este momento son las apuestas online. Y también se está trabajando en eso. Me parece que la Provincia permanentemente está buscando formas de contención de los chicos para que no se vayan de la escuela y la de Sileoni me parece una mirada novedosa para buscar respuestas a los grandísimos problemas de esta época.

¿Cómo está la situación del PJ en la provincia de Buenos Aires? Se habló mucho de lo que va a pasar con la presidencia del PJ bonaerense, que actualmente está conducida por Máximo Kirchner, sus cruces con Fernando Gray, la interna con Axel Kicillof. ¿Nos podés ayudar a decodificar lo que está pasando dentro del peronismo bonaerense?

Yo comparo mucho con el proceso que vivimos en nuestro espacio político de 2016 a 2019. En este contexto, después de diciembre de 2015, noto que ahora estamos muchísimo más fuertes políticamente en nuestro espacio. Tenemos una unidad fuerte con Sergio Massa, un compañero de nuestro espacio que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los movimientos sociales, del 2016 al 2019, estuvimos separados; ahora son parte de Unión por la Patria. La verdad es que me parece que hay discusiones, y son varias, pero lo más central, lo más importante, es que el peronismo masivamente es opositor a Milei, apoya masivamente a la provincia de Buenos Aires, y reconoce a Cristina como el liderazgo más importante que hay en la política argentina.

Máximo es un genuino presidente del partido justicialista. La verdad es que acá hay algunos ruidos que son ilógicos. Me parece que está muy ordenada la política del peronismo. Obviamente, cada uno tiene sus intereses, defiende ideas, posiciones, pero no hay tanto ruido comparado con 2016. En este 2024, estamos en un momento fuerte. Capaz hay un poco de ruido porque hay algunas discusiones, y capaz se hacen más grandes estas discusiones de lo que son. No tengo duda de que Cristina es el liderazgo más importante de la política por lejos, no tengo duda de que todos queremos que le vaya bien, la bancamos, la queremos. No tengo duda de que tenemos una unidad muy fuerte en Buenos Aires.

Vos estás muy ligado a Máximo Kirchner, tenés un vínculo fuerte con él y me estás diciendo claramente: ‘bancamos a Axel’. Ahí me estás dejando un título importante. ¿No hay fisuras entre ellos dos?

Si vos escuchás a Máximo o a Axel, te van a decir que no. Y de hecho hay dirigentes de La Cámpora, de primera línea, que son ministros de Axel, y van con él para todos lados. Y yo soy de La Cámpora, soy de Máximo. Y en el Concejo Deliberante no paro defender siempre a Axel de los ataques que hace la Intendenta y los concejales oficialistas, que buscan siempre posicionarse. Son ellos los que no saben bien en qué lugar están, con Milei, sin Milei, a favor, en contra, un poquito, al costado. Lo que los define a todos es tratar de pegarle a Axel y al peronismo. Y yo al peronismo lo defiendo siempre.

Recién mencionaste algo interesante. Comparaste este momento del peronismo con el rearmado durante el macrismo. En aquel período ustedes lograron volver a ser Gobierno. Pero tras la gestión de Alberto Fernández la gente se fue al extremo opuesto y terminó votando a Javier Milei. ¿Ustedes hacen autocrítica de eso?

Mirá, Christian, no solo es que nosotros hacemos esa autocrítica, y no solo que es interna sino que es externa. La principal dirigente del peronismo lo hizo durante el proceso en que se tomaban esas malas decisiones. Cristina estuvo discutiendo todo el tiempo, primero de forma privada y cuando veía que del otro lado no había respuesta, terminó sacando cartas, haciendo discursos, escribiendo documentos. Todo eso en el proceso de esa toma de decisiones que no eran por las cuales la gente había votado al Frente de Todos, por las cuales nosotros no militamos. Lo hicimos durante el mismo gobierno, discutiendo cuál era el rumbo porque el problema más grande que tiene la Argentina, que tuvo con el gobierno de Alberto, y que tuvo por responsabilidad de Mauricio Macri, es que el programa económico de la Argentina lo define el FMI.

Vos querés que yo diga cuál es la autocrítica que tiene que hacerse el peronismo: jamás, nunca más, se puede imponer cuál es el programa económico para la Argentina, sobre todo cuando millones de personas votaron para que hagas lo distinto. En 2019 decíamos lo que veníamos a hacer, el problema es que hubo personas que no lo hicieron. Entonces, ¿cómo no va a haber enojo?

De todas formas, hubo algunos momentos críticos. Puedo recordar la llamada fiesta de Olivos, el escándalo con el yate de Insaurralde, los aumentos en los precios de los alimentos, cuestionado por el propio Guillermo Moreno. Todo eso fue generando una fractura. ¿Ustedes tomaron nota de todo eso?

Creo que nuestro espacio hace un montón de autocrítica. Lo importante es que nosotros nunca tenemos que dejar de ser quiénes somos. Y de cara a la sociedad, tenemos que ser muy transparentes y muy severos con lo que vamos a hacer. A este país va a haber que reconstruirlo porque el daño de Milei va a ser muy grande. No podemos prometer reconstruir para después volver a aplicar las mismas políticas y repetir errores. Nosotros tenemos que ser genuinamente quienes somos y gestionar en función de ese programa económico, de esas ideas, de esa doctrina, de ese proyecto. Nos hace falta mucho construir este proyecto como para sacar el barco a flote.

Por último, ¿vos para qué estás? ¿Tu objetivo en los próximos años es seguir trabajando para ser intendente de Vicente López?

Yo me veo ayudando desde mi lugar para que podamos salir adelante sin ningún tipo de especulación. Soy un militante de toda la vida, desde los 16 años, y siempre he visto la política como una forma de contribuir. Lo que haga falta, vamos a ser honestos, es que a mí me votaron 44.400 vecinos y vecinas de Vicente López. Voy a tratar de representarlos lo mejor posible durante este mandato.

Estoy muy orgulloso de algunas cosas. Por ejemplo, en campaña prometimos que nunca votaríamos una excepción inmobiliaria, y hemos cumplido. Nunca hemos votado una excepción inmobiliaria. ¿Sabés qué pasa en el Concejo Deliberante de Vicente López? Desde que la oposición no acompaña al oficialismo con las excepciones inmobiliarias, no se tratan más. Vale la pena dar esta pelea porque nosotros hicimos mucha campaña diciendo que queríamos frenar la especulación inmobiliaria y las excepciones que modifican el Código de Ordenamiento Urbano arbitrariamente para favorecer el negocio inmobiliario. Y hemos logrado que ya no se presenten excepciones inmobiliarias porque, si no se votan por unanimidad, no se presentan.

Me parece que hay muchas más cosas por las que seguir acompañando y representando a nuestros vecinos y vecinas. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, ya sea ser candidato, repartir volantes o estar en contacto directo con la gente. Lo importante es estar presente y ser coherente con lo que prometimos.

El oficialismo votó 500 excepciones inmobiliarias, de las cuales al menos 100 son grandes torres que ponen en jaque el funcionamiento de los servicios de electricidad y agua. Siempre dijimos que estábamos en contra de esto porque modifica la estructura urbana, afecta la calidad de vida en los barrios y la sustentabilidad de la ciudad. Desde que dejamos claro que no íbamos a apoyar ninguna de esas excepciones, no las han presentado más.

Creo que en estos años hemos logrado tener una posición firme y coherente que se planta frente al oficialismo, y eso es algo que vale la pena. Tener una postura distinta en el contexto actual es importante para representar a los vecinos de manera auténtica.