La periodista del portal Argentina Política, Viviana Gómez, denunció públicamente una preocupante maniobra de venta de turnos en ANSES, en el marco de la Moratoria Jubilatoria que vence en marzo. Este programa permite regularizar aportes faltantes para acceder a la jubilación, y la alta demanda generó situaciones irregulares que perjudican a los beneficiarios.

Gómez relató que descubrió la irregularidad al ingresar a su cuenta de Mi ANSES, donde encontró un turno asignado para el 14 de enero en la sede de San Martín, solicitado por una abogada sin su autorización. “Cuando vi que tenía un turno asignado, no lo podía creer. Yo nunca lo pedí ni autoricé a nadie. Al investigar, descubrí que una abogada que había consultado en el pasado utilizó mi clave para reservarlo”, señaló indignada.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Gómez detalló cómo enfrentó la situación cuando se presentó en la oficina de ANSES. “El lunes fui al turno para aclarar todo. Me dijeron que hacía pocos minutos se había anulado mi turno y que había sido reprogramado para marzo. ¡Pero yo nunca lo cancelé! Ahí me confirmaron que había sido esa abogada. Es una práctica terrible, porque perjudica a quienes realmente necesitan turnos y confían en los profesionales”, explicó.

En medio del desconcierto, la periodista contó a este medio que se reunió con la titular de ANSES San Martín, Sofía Bossi, quien citó y confrontó a la abogada responsable. Según Gómez, la titular le exigió que mostrara el poder firmado que le permitiera gestionar el turno, a lo que la letrada respondió: “No lo tengo”. Gómez recordó: “La delegada fue muy clara. Le dijo: ‘Doctora, los turnos no son suyos, son del titular del DNI. Usted no puede hacer esto sin autorización’”.

¿A vos también te pasó? Contanos tu caso ¡Enviar!

La denunciante también expresó su preocupación por el impacto de estas prácticas: “Estamos hablando de abogados que reservan turnos en bloque y luego los venden o los usan cuando aparece un cliente. Esto deja a mucha gente sin la posibilidad de gestionar su jubilación en tiempo y forma. Es desesperante porque en marzo se acaba la moratoria y, si no entrás ahora, no hay otra oportunidad”.

Una práctica que afecta a muchos

Tras viralizar su denuncia, la periodista recibió mensajes de otros damnificados. “Desde que conté esto, cuatro amigas me llamaron. Entraron a Mi ANSES y encontraron turnos asignados que ellas tampoco habían pedido. Esto no es un caso aislado, es un modus operandi de ciertos abogados que lucran con la necesidad de la gente”, sostuvo.

Gómez también advirtió sobre la falta de herramientas para denunciar estos casos. “Cuando quise dejar una queja en ANSES, me dijeron que no podían tomarla porque la relación con los abogados es privada. Es decir, no hay un control real. La única opción que tengo es ir al Colegio de Abogados y abrir un expediente. Es indignante que no se proteja más a los beneficiarios”, comentó.

En ese contexto, la periodista recomendó: “Revisen su cuenta de Mi ANSES periódicamente. A veces no nos enteramos de estas maniobras hasta que es tarde. Y recuerden que ANSES no necesita intermediarios. Todo trámite se puede hacer de manera gratuita y directa”.

Desde ANSES reiteraron que los turnos son centralizados y que las agencias no tienen la capacidad de asignarlos de manera discrecional. Además, instaron a los usuarios a cambiar su clave en caso de haber consultado con terceros, para evitar este tipo de situaciones.