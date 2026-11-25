El Senado tratará este jueves el proyecto de ley para combatir la ludopatía y las ciberapuestas, con el objetivo de convertir en ley la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el año 2024.

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El acuerdo fue alcanzado entre La Libertad Avanza y el peronismo, que también habilitaron el debate de otra propuesta para combatir el juego ilegal, durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales celebrado este miércoles. Como no se emitió dictamen, ambos proyectos serán tratados sobre tablas en el recinto.

En paralelo, en la Legislatura bonaerense, la sesión prevista en Diputados para las 15 de este miércoles demoró su inicio para incluir los proyectos que buscan regular a las empresas del juego online y ponerle un freno a la ciberludopatía en menores de edad y que impulsa un sector del peronismo. Esta semana, la Iglesia organizó una reunión con los legisladores para pedirles que sancionen una norma de este estilo.

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Los dos dictámenes que tuvieron luz verde en la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía confluirán en un nuevo proyecto de Ley. Las diferencias radican, entre otros puntos, con un fondo millonario compuesto por los premios de apuestas y su destino.

En cuanto al Congreso nacional, el oficialismo aceptó avanzar con el texto aprobado por Diputados, que establece fuertes restricciones a la publicidad de apuestas y prohíbe que los menores de edad participen en plataformas de juego online.

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No obstante la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, propuso habilitar el tratamiento de modificaciones. Si bien planteó aprobar la ley contra la ludopatía, pidió avanzar con un proyecto que busca otorgar herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para actuar contra las plataformas ilegales y habló de “un proyecto que mejore sustancialmente los problemas del proyecto que viene de Diputados, sin dejar que esto se trate y que para fin de año esté votado el proyecto". Asimismo la exministra de Seguridad rechazó un artículo del proyecto que establece cambios en los estatutos de los clubes, al considerar que ese tema no corresponde a la discusión sobre ludopatía.

La discusión en el Senado buscará, así, avanzar con dos objetivos: convertir en ley las restricciones al juego online y a la publicidad de apuestas, y debatir cómo se introducirán los cambios.