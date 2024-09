Por Walter Albarracín

¿Cómo se define a la ludopatía? ¿Es una enfermedad?

La ludopatía es una enfermedad considerada así como tal en forma reciente. No es una enfermedad que tenga muchos años, porque, por ejemplo, en los manuales de psiquiatría la ingresaron en 1980 y la Organización Mundial de la Salud la consideró como una enfermedad a partir de 1992.

Esto tiene que ver con distintas cuestiones. La ludopatía es una adicción sin sustancia, a diferencia de, por ejemplo, el alcohol o las drogas. Entonces, bueno, empezaron a ser consideradas las adicciones comportamentales como enfermedades después de las adicciones con sustancias. Quizás empezaron a ver que la evolución de la enfermedad y las consecuencias, eran tan graves como las adicciones con sustancias.

El abordaje y tratamiento de la ludopatía, ¿cómo es?

Yo hace 17 años que trabajo atendiendo pacientes ludópatas. Hasta hace poco, antes de que se legalicen las apuestas online, nosotros atendíamos pacientes ludópatas que todos eran mayores de edad. En general, la mayor proporción de personas afectadas, porque obviamente hay que aclararlo: No están bien todavía las estadísticas de cuál es el porcentaje, pero no todos los que juegan, obviamente, contraen una enfermedad.

La mayoría de las personas afectadas en general eran personas de 30, 40 años. La evolución de la enfermedad antes, o sea, que para alguien pueda volverse o no adicto, pasaban entre 5 y 7 años de estar jugando. Y hoy en día, por un lado tenemos la situación de que le están jugando más los jóvenes, entre 18 y 25 años, los adultos jóvenes, porque tienen un vínculo más natural con la tecnología y porque, también hay una publicidad y una promoción que está dirigida a ellos, sobre todo con el tema de las apuestas deportivas, en principio, que entraron por ahí.

Además, lo que se está viendo es que están jugando también los menores de edad, que acceden por canales alternativos como sitios ilegales o porque algún adulto les permite el acceso a los canales oficiales. Lo que vemos con las apuestas online, es que si antes tardaban 5 a 7 años para contraer una enfermedad, las personas que se ven afectadas hoy en día en menos de un año, vemos ya que evolucionan más rápidamente y de forma más brusca y más grave.

Cuando hablamos de la enfermedad, uno tiene incorporado lo que son los efectos del alcoholismo o la drogadicción, pero a los de la ludopatía, alguien que no entienda, por ahí lo tiene algo como más social

Totalmente, sí. Yo escribí un libro que se llama “Ludopatía, una adicción silenciosa”, justamente porque quizás los efectos son más silenciosos, no están a la vista. No solo para el entorno, por el hecho de que quizás no se ven, como por ejemplo el olor al alcohol o por ahí la dureza de alguien que consume alguna sustancia como la cocaína u otro tipo de consumos con sustancias. Pero igual los efectos están, porque son efectos que tienen que ver, por un lado, la cuestión emocional.

Hay personas que se deprimen, personas que pierden vínculos, pierden interés por muchas cosas de su vida, o sea, su vida se va empobreciendo. Porque si antes quizás hacía alguna actividad como un hobby, deja de hacer esas actividades, empieza a perder también interés por cosas como el estudio, el trabajo, empiezan a tener dificultades en esos contextos, y también a nivel familiar, de los vínculos más cercanos, porque quizás pierden el interés, pasan mucho tiempo concentrados en los pensamientos de jugar, o para resolver los problemas que le produce el juego, como pagar las deudas. Obviamente los conflictos financieros que esto produce, que este tipo de adicción no solo afecta a la persona, sino también al entorno, porque los problemas financieros no son solo de la persona, sino también del entorno, lo vemos en adultos, y lo vemos también en adolescentes, que a veces juegan el dinero de los padres.

Bueno, y ahora, este tema ha entrado en agenda mucho ahora, no sé si el punto de inflexión lo ubicás en la pandemia.

Son tres hitos, me parece. La legalización en el 2019, la pandemia, a partir del 2020, donde se empieza a concentrar más la gente, por un lado, dentro de lo que es el mundo virtual, y también porque la pandemia produjo efectos de salud mental en toda la población, esto dejó secuelas, y también todo lo que es la promoción que se dio a partir del Mundial. Ahí los chicos, en el 2022, se empezó a ver cómo se volcaron fervientemente, sobre todo a las apuestas deportivas, en principio, y después de ahí entraron a jugar también a los casinos online, a otro tipo de juegos.

O sea, la entrada por el deporte, al final, terminó siendo para otras, otro tipo de apuestas. ¿Los casinos son ilegales, acá no está permitido? ¿O sí?

No, hay casinos legales para mayores de 18 años. En el 2019, cuando se legalizan las apuestas, se empiezan a dar licencias para que puedan operar algunas empresas a nivel nacional.

Antes, en el 2019, quizás había alguna persona que jugaba online, pero con casas de apuestas, por ejemplo, de España, que ya estaban legalizadas en el 2011. Pero era muy poca gente, muy poco porcentaje de gente que jugaba. A partir de que se legalizan, por un lado, empieza a dar mucho más publicidad, se promociona, que hoy en día se ve no solo en las redes sociales, antes de los partidos, en las camisetas de los equipos, sino también, sobre todo, en lo que es el territorio de los adolescentes y los jóvenes, que son los streaming, donde los streamers, quizás las casas de apuestas le dan dinero como para que jueguen con ese dinero y promocionan el producto, incluso dan bonos de bienvenida para que alguien entre a jugar y pruebe.

Con esta toma de conciencia actual, cómo se previene, ¿no? Se están tomando medidas desde los gobiernos, uno en casa o vos como profesional, en la escuela, ¿cómo se aborda esa prevención? Podías hablarme también de Diálogos para Sumar, que creo que es una iniciativa que estás vos participando.

Diálogos para Sumar es un equipo que armamos con Sandra Serantes, yo soy licenciado en psicología, ella es psicopedagoga. Ella trabaja hace muchos años haciendo talleres.

Nos juntamos, antes de la pandemia, para trabajar sobre dos aspectos, el tema de la ludopatía y también la adicción a las nuevas tecnologías, las tecnodependencias. Estamos dando charlas en colegios, clubes, centros culturales, centros de fomento, y también asesorando a distintos organismos gubernamentales, no gubernamentales, como para trabajar esencialmente en la prevención que nos parece un eje fundamental.

Porque esta es una temática que yo decía "silenciosa", pero también "silenciada" durante muchos años. No se hablaba de este tema, ahora por suerte se está hablando, pero también hay mucha desinformación, porque, como decís, hay que, por un lado, pensar los riesgos que se puede asumir cuando alguien juega. Quizás el acceso es tan fácil 24/7 tener el celular en la mano y la posibilidad de jugar, y también de endeudarse, y me parece que es un trabajo fundamental.

¿Y en qué tipo de prevención se pueda hacer? Me parece fundamental que esto se ponga en la mesa de cada familia, así como en otras épocas hablaba de otras de otros riesgos como las adicciones a la droga, el alcohol, y hoy en día esto es algo que es mucho más fácil el acceso a las apuestas que a ese otro tipo de sustancias o de potencialmente adictivas e incluso también de edades más tempranas los chicos empiezan a jugar.

Estamos viendo que a partir de los 12 ó 13 años algunos chicos empiezan a tener algún tipo de vínculo con el juego. Obviamente decir que no todos los adolescentes que juegan son ludópatas, para ser ludópatas hay que contraer una enfermedad. Si lo que vemos es que hay como un interés muy grande que se están volcando a jugar y que quizás en algunos casos se ven consumos problemáticos, ya sea por problemas de aislamiento, de depresión, entre comillas, el sentido de pasar etapas perdiendo el interés a los aspectos de su vida. También de endeudamiento, quizás hurto a nivel familiar.

La prevención se empieza por casa obviamente, pero también el trabajar en todos los lugares sociales en donde los chicos interactúan. Nosotros vamos a hablar con alumnos adolescentes pero también con docentes, directivos, formadores de club, que son los lugares por donde pasan los adolescentes y los jóvenes, y para que puedan tener herramientas de protección, que sepan cuáles son las señales que hay que tener en cuenta para poder pensar que uno está en un consumo problemático. Porque esto a veces no se ve, hasta que esto madura y se hace más grave.

Incluso también como para ayudar a compañeros. Muchas veces son los amigos los que primero se dan cuenta y no es fácil abordar a alguien que tiene esta problemática. Porque lo primero que te dicen es que es su plata, es su problema, que no necesita ayuda y lo puede controlar. Esto se llama la “ilusión de control”, que es esta idea de que todo está bajo su control y está comandado por el pensamiento mágico que es: “con un golpe de suerte resuelvo todos los problemas; cuando gane, pago todas las deudas ya nadie se va a enterar de los problemas en los que estoy metido”.

Hay determinadas cuestiones que nosotros trabajamos en estos talleres como para darle herramientas a la comunidad, a los adolescentes, pero también a los padres y los no docentes formadores.

Diálogos para sumar

Con esta iniciativa están recorriendo el país. "La problemática se está dando no solo en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad sino también a lo largo de todo el país”, comentó al respecto Dellepiane. Este es el Instagram.

