Sin tiempo que perder, Diego Santilli ya lanzó su postulación para reemplazar al saliente Espert aprovechando que en redes reflotaron una imagen de su campaña de 2021. “Subite a la Santilletta de la Libertad que vamos a dar vuelta la Provincia”, dijo.

Ads

Antes, tras la renuncia de Espert había expresado: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”.

“Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, sostuvo.

Ads

Por su parte, Javier Milei aseguró que el reemplazo de Espert es Santilli, aunque señaló que lo definirá la Justicia Electoral.

Puede interesarte

Ads