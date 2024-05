La senadora provincial por el partido de La Costa, Flavia Delmonte es sospechada de corrupción por ofrecer contratos de trabajo en la Legislatura a cambio de quedarse con parte o la totalidad del sueldo, según denunció su excuñada Yanina Arce.

La mujer quien además fuera, hasta el 2020, empleada de la legisladora radical relató que Delmonte le habría ofrecido un contrato a cambio de un retorno mensual.

Y detalló: “Me ofreció un trabajo en blanco en el Senado y me quedaba con la obra social y los aportes jubilatorios. En ese momento, la obra social la necesitaba porque estaba transitando una enfermedad y acepté, firmé contrato en La Plata”.

En ese marco, en marzo de este año, el juez de Garantías de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli solicitó el desafuero de la senadora, pero la defensa presentó recursos que no permitieron que prosperara la medida judicial.

Este lunes se conoció que finalmente el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, ofició al Senado bonaerense para que comience a tratar el desafuero.

Los hechos relatados por Arce se remontan a 2019 cuando cobró su primer sueldo “de $31.000. Delmonte me dijo que sólo me correspondía $10.000. Trabajé en el local de Villa Clelia desde abril hasta julio, porque en agosto me internan”, relató.

“En septiembre la senadora se acerca a mi casa y me pide la tarjeta de cobro y ahí es donde ella se aumenta el sueldo de una manera abismal y empieza a cobrar hasta el mes de abril de 2020”, contó Arce, en declaraciones televisivas.

Cabe destacar que en el marco de la misma causa, también es investigada la concejala de Mar del Plata, Marianela Romero, que habría sido destinataria de “transferencias mensuales de haberes efectuadas entre febrero de 2019 y hasta diciembre de 2020”.