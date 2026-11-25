El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y relativizó que la Argentina haya entrado en recesión, luego de que el INDEC informara que la actividad económica acumuló dos períodos consecutivos de caída.

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"La definición de recesión técnica es una mera definición casi arbitraria, pero no tiene que ver realmente con la profundidad del tema", sostuvo durante una entrevista en A24.

El funcionario argumentó que la caída de julio, cuando la actividad retrocedió 2,5%, estuvo condicionada por factores extraordinarios. Entre ellos mencionó la suba del gas, las lluvias y el impacto del Mundial de fútbol.

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"Es obvio que en julio algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó el problema de la suba del gas, pasó el problema de las lluvias y el Mundial, entonces dio un número raro", explicó.

Caputo destacó que en agosto y septiembre hubo una recuperación de la actividad y planteó que la discusión económica debe enfocarse en el crecimiento. "Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace 3 o 4 años discutíamos que había que salir corriendo", afirmó.

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📢 Luis Caputo habla en A24: "El riesgo país es por temor a que no esté Milei" "No hay riesgo de Milei no reelecto". #A24 https://t.co/j4QtE7sCGA — A24.com (@A24COM) November 25, 2026

Caputo defendió los salarios y vinculó el riesgo país con el futuro de Milei

Durante la entrevista, el ministro defendió la evolución de los ingresos y aseguró que el salario real le ganó a la inflación. La afirmación se enmarcó en su respuesta a las críticas sobre el poder adquisitivo y las dificultades económicas de los hogares.

Al ser consultado por las dificultades para llegar a fin de mes, calificó esa preocupación como una "sensación" y recordó el resultado electoral de La Libertad Avanza en octubre de 2025.

"En octubre del año pasado se había llegado al colmo de ponerle un porcentaje. A mí me decían 'el 80% de la gente no llega a fin de mes'. Vinieron las elecciones de octubre y el Presidente ganó por 17 puntos. Entonces, algo raro hay entre esa percepción y la realidad", expresó.

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Caputo también se refirió a la suba del riesgo país y explicó que, a su entender, el indicador refleja la incertidumbre sobre la continuidad del actual programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027.

"Lo que te muestra claramente es que el riesgo país no es por temor a Milei, sino por temor a que no esté Milei. Lo que se quiere es que este rumbo económico siga", aseguró.

En esa línea, defendió una eventual reelección del Presidente y sostuvo que no considera que exista un riesgo de que Milei pierda las próximas elecciones. Sin embargo, reconoció que el mercado puede contemplar un escenario diferente.

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Qué dijo Caputo sobre el dólar y la inflación

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda descartó estar preocupado por la reciente suba del dólar, que superó los $1.600 en el mercado oficial.

"Definitivamente, no", respondió cuando le preguntaron si le inquietaba la evolución de la cotización.

Según explicó, el movimiento estuvo relacionado con una crisis financiera internacional que impulsó la apreciación de la moneda estadounidense frente a otras divisas.

También descartó que la suba vaya a trasladarse necesariamente a los precios y aseguró que el Gobierno mantiene su objetivo de reducir la inflación.

"La inflación núcleo viene corriendo a niveles del 20% anual, por lo tanto nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional", afirmó.

Finalmente, Caputo consideró que el programa económico tiene solidez para sostenerse y volvió a defender la continuidad de Milei en la Casa Rosada.