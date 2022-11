Vecinos de viviendas ubicadas en la localidad de Open Door hicieron doce denuncias en la Comisaría Luján Tercera por robos en los terrenos donde se construyen casas a través del Plan Procrear. Redactaron una nota dirigida al intendente Leonardo Boto.

“Desde el comienzo de las obras, hace aproximadamente cinco meses, y hasta la actualidad, somos víctimas de robos, hurtos y daños varios en nuestras propiedades. Perdimos herramientas, materiales, bombas sumergibles, entre otras cosas, y debemos reparar reiteradamente los daños que causan para ingresar a los inmuebles, tales como la destrucción de puertas, alambrados, rotura de candados, etc.”, expresaron los vecinos según informó el medio local El Civismo.

“En ocasiones tuvimos que volver a realizar trabajos en las obras, porque destruyeron lo que se había construido durante el día, ocasionando más gastos por la pérdida de materiales y la necesidad de pagar nuevamente mano de obra para construir dos veces lo mismo”, explicaron en la nota.

Los denunciantes detallaron que “las personas que ya habitan en el lugar, a pesar de estar en sus viviendas con mayor frecuencia que los que se encuentran construyendo, han sido víctimas de los delitos mencionados, perdiendo varios bienes y sufriendo roturas graves en la propiedad”.

Los vecinos piden cámaras de seguridad, alarmas vecinales y más patrullaje.

Una de las víctimas relató unos de los robos a El Civismo: “Esperan que nos vayamos, se meten y te sacan todo lo que encuentran: desde comida, una matera o el termotanque. Cuando me estoy yendo, doy una vuelta para ver si estaba todo bien y veo que estaba un tipo en un obrador y cuando paso por la puerta de mi casa había otro tipo que había sacado la puerta de la garita donde está el termotanque y estaba cortando con una sierra los caños. Lo corrí con el auto. Si pasaba 10 minutos más tarde, no tenía el termotanque que es lo único que tenía en la casa porque el resto ya me lo robaron (los materiales y las herramientas) dos días atrás”.