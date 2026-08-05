La confirmación de que el papa León XIV visitará la Basílica de Luján el próximo 9 de noviembre, en el marco de su primera gira por Argentina, reavivó uno de los recuerdos más importantes de la historia de la ciudad: la visita de Juan Pablo II el 11 de junio de 1982, la única vez que un Papa celebró una misa en el santuario nacional.

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Aquel viaje ocurrió en un contexto excepcional. Argentina transitaba los últimos días de la Guerra de Malvinas y seguía bajo la última dictadura militar. Karol Wojtyła había visitado días antes el Reino Unido y decidió viajar al país como un gesto de cercanía y un llamado a la paz, en momentos en que el conflicto bélico llegaba a su desenlace.

Una multitud en medio del frío y la lluvia

Pese a las bajas temperaturas y la lluvia, cientos de miles de fieles llegaron hasta Luján para participar de la celebración. Las crónicas de la época estiman que más de 700.000 personas colmaron la avenida Nuestra Señora de Luján y los alrededores de la Basílica para escuchar el mensaje del Pontífice.

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Durante la ceremonia, Juan Pablo II rezó ante la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y depositó a sus pies la tradicional Rosa de Oro, una de las máximas distinciones que concede el Vaticano a imágenes marianas y personalidades destacadas.

En su homilía recordó una frase pronunciada décadas antes por Pío XII sobre el santuario: "En este lugar se llega al fondo del alma del gran pueblo argentino", en un mensaje centrado en la paz y la reconciliación.

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El día que el Papa eligió viajar en un colectivo

Sin embargo, uno de los momentos más recordados ocurrió una vez terminada la misa.

El operativo oficial había dispuesto que el Papa regresara hacia la estación ferroviaria en un Ford Fairlane blindado, pero Juan Pablo II rechazó ese vehículo porque los vidrios polarizados impedían que pudiera saludar a la gente.

En cambio, pidió subir a un colectivo Mercedes-Benz 1114 de la Línea 501, que originalmente estaba destinado al traslado de periodistas.

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La decisión sorprendió incluso a los responsables de seguridad, ya que rompía todos los protocolos previstos. El recorrido se realizó lentamente entre la Basílica y la estación de trenes para que el Pontífice pudiera permanecer cerca de los fieles que seguían saludándolo desde las calles.

El entonces gerente de la empresa, Ángel Emilio Milán, fue quien acompañó al Papa durante ese breve viaje, mientras que choferes y trabajadores de la línea quedaron involuntariamente convertidos en protagonistas de una jornada histórica.

El "bondi papal", una reliquia de Luján

Con el paso de los años, aquel colectivo se transformó en una verdadera pieza histórica.

Tras quedar fuera de servicio y atravesar un largo período de abandono, la unidad fue recuperada gracias al trabajo conjunto de vecinos y de la Asociación Amigos del Museo.

Luego de una compleja restauración, el vehículo volvió a exhibirse en 2016 y actualmente forma parte del patrimonio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, donde es conocido como el "bondi papal".

Junto al colectivo también se conserva la silla utilizada por Juan Pablo II durante aquel breve recorrido, otra de las curiosidades que sobrevivieron a la histórica visita.

Un regreso esperado después de cuatro décadas

La presencia de León XIV marcará un nuevo capítulo en la historia de la Basílica de Luján.

Si bien Juan Pablo II volvió a visitar la Argentina en 1987, durante un extenso recorrido por distintas provincias, aquella gira no incluyó una nueva celebración en el santuario mariano. Tampoco visitaron el país Benedicto XVI ni Francisco durante sus pontificados.

Por eso, la llegada prevista para noviembre tendrá un significado especial para Luján: será la primera vez en 44 años que un Papa vuelva a pisar la Basílica, el principal centro de peregrinación católica de la Argentina y uno de los lugares de mayor simbolismo religioso del país.