A 24 horas de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció una reestructuración de su armado político.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el presidente Javier Milei “tomó la decisión de conformar una mesa política nacional” presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

Adorni también anunció que el Presidente "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".

Finalmente, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que "la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará" para incluir a nuevos referentes del espacio.

Por su lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que el triunfo oficialista en las elecciones provinciales es “un rechazo contundente al modelo de ajuste, maltrato y agresión del gobierno de Milei” y reclamó diálogo institucional previo a conocerse el anuncio del vocero Adorni.

El mandatario provincial desafió el domingo a la noche al presidente para que se comunicara con él para hablar. Este lunes dijo que tiene "400 llamados sin responder", pero ninguno del mandatario nacional.

"Imaginate que no me muero de ganas de hablar con él. Pero tengo una responsabilidad, para hablar de los problemas reales del país. Yo no quiero discutir Keynes contra Hayek. Quiero hablar de la vida real", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

Y añadió: "Le pedí que levante el teléfono y tengamos una reunión. Yo estoy a la espera del llamado. Nosotros con los ingresos de la provincia financiamos al gobierno nacional pero no para que se la timbeen. Nos pararon mil obras".