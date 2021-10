El expresidente Mauricio Macri regresó al país y anunció que no se presentará el miércoles a prestar declaración indagatoria.

En la causa se lo acusa de espionaje ilegal a los marineros del ARA San Juan por lo que el juez Martín Bava le prohibió la salida del pais.

Al respecto, el ex presidente de la Nación, opinó: "El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme".

Asimismo lo definió como "manifiestamente incompetente" y recordó que el mismo fue "denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez."

"Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización "Justicia Legítima”", opinó respecto a la causa Macri y reiteró: "No tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan".

A pesar de afirmar "Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia", Macri anunció que no se presentará ante la Justicia "hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio".