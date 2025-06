Mauricio Macri se refirió al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de cárcel a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad y subrayó que “el sistema funcionó”. “La rueda de la Justicia puede ser lenta e irregular, pero no deja de avanzar”, recalcó el titular del PRO en un extenso mensaje publicado en su cuenta en X.

Una respuesta por parte del kirchnerismo, no se hizo esperar. Desde el perfil de “La Cámpora”, le respondieron: “Vos pasaste a la historia como el único presidente que intentó la reelección y perdió, fracasado. Endeudaste al país por 45 mil millones de dólares: ni la gente vivió mejor ni ganaste la elección. Si no jugaras al futbol con los jueces, ya estarías condenado, pero nadie te iría a dejar ni un pasacalles. No tenés votos: tenés jueces y fiscales. Mafia”.

En el comienzo de su publicación, Macri remarcó que “con la ratificación de la condena de Cristina Kirchner termina un proceso judicial que comenzó hace 17 años. Juzgada y condenada dos veces, con incontables pruebas en su contra, la causa tuvo que llegar a la Corte Suprema para que finalmente tuviera un efecto material sobre su libertad”.

Luego, criticó que “a raíz de la inminente detención de la ex presidenta, durante la semana se escucharon declaraciones de dirigentes del kirchnerismo y del peronismo con graves advertencias al sistema democrático, amenazas a la vida de personas y llamados a la acción indirectos y directos para terminar con el actual gobierno”.

“El conjunto de escenas que se desató desde la ratificación de la condena—y que estoy convencido irá deshaciéndose con el correr de los días— nos trae los peores recuerdos y nos advierte que vivimos en un país muy frágil, con una parte de su dirigencia que desdeña la democracia, la ley y la verdad”, alertó el líder del PRO.

A continuación, evaluó que “lo único rescatable de la triste detención de la ex presidenta es la confirmación de que el sistema funcionó”.

“La rueda de la Justicia puede ser lenta e irregular, pero no deja de avanzar. Durante todo este tiempo, Cristina intentó mil zancadillas y trucos para frenar su causa (no dudo que lo seguirá intentando), trató con desprecio a los jueces, a quienes amenazó, desoyó e insultó; pero igual, el capítulo final de esta trama la alcanzó”, resaltó Macri.

Por último, sostuvo que “la ambición que siempre tuvo Cristina Kirchner de quedar en los libros de historia fue cumplida, de una manera distinta a la que pretendía, pero cumplida al fin”.