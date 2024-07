La tensión política y económica se desbordó en el programa Duro de Domar de C5N, cuando Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio durante el gobierno de Cristina Kirchner, tuvo un enfrentamiento acalorado con la periodista ultrakirchnerista Cynthia García. El intercambio se produjo en el marco de un debate sobre las recientes elecciones en Venezuela, un tema que suscitó intensas discusiones en nuestro país.

Durante el programa, Moreno cuestionó a García sobre su postura en relación a la dolarización, comparando la situación en Venezuela con el contexto argentino. “Maduro dolarizó la economía, hace pedazo a los de abajo. Por eso vos acá estás en contra de dolarizar. ¿Y allá estás a favor?”, le espetó el dirigente peronista a la panelista, resaltando una aparente contradicción en su posición.

🔴DURÍSIMO CRUCE ENTRE MORENO Y LA PROGRE PRO-MADURO CYNTHIA GARCIA



🗣️"Maduro dolarizó la economía, hace pedazo a los de abajo. Por eso vos acá estás en contra de dolarizar. ¿Y allá estás a favor?"



🗣️"Cuando Cristina diga que su candidata es Villaruel, empiezan a hablar de… pic.twitter.com/SPVxpZAQHM — mattsalic (@mattsalic) July 29, 2024

“Cuando Cristina diga que su candidata es Villarruel, empiezan a hablar de Villarruel,” chicaneó Moreno, acusando a García de falta de autocrítica. “A mí no se me armó ningún quilombo y yo no banco nada de Villarruel. Ni la conozco,” replicó García, y añadió que nadie en su entorno defiende genocidas. La periodista también le pidió a Moreno que moderara su tono de voz, mostrando su descontento con el ataque personal.

El intercambio se produjo en un momento en que las elecciones en Venezuela, que resultaron en la reelección de Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos, están bajo escrutinio internacional y las denuncias por fraude. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen chavista, reportó una “tendencia contundente e irreversible” con el 80% de los telegramas contabilizados.

Por otro lado, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien se presentó como principal rival de Maduro con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado, denunció irregularidades en el proceso electoral. González Urrutia calificó los resultados como “inocultables” y pidió un cambio en Venezuela, lo que añadió más complejidad a la ya tensa situación política en ese país.