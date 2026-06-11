La vicegobernadora Verónica Magario celebró la renovación del acuerdo de cooperación entre la Provincia y UNICEF y la adhesión de nuevas comunas al programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que fortalece a los distritos en la gestión de políticas públicas enfocadas en la niñez y la adolescencia.

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Lo hizo al participar junto a Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, de la firma del convenio. “Todos sabemos que en épocas de ajuste los más afectados son nuestros adultos mayores y nuestros niños y adolescentes”, indicó.

A su vez, destacó que “los primeros 18 municipios que adhirieron a la iniciativa lo hicieron en 2022, en plena pandemia y con este gobernador” y que “cuatro años después, son 101 los distritos que trabajan con el MUNA”.

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Magario expresó sentirse “orgullosa” de la ampliación de este programa en la provincia de Buenos Aires ya que fue quien, en 2018, durante su gestión al frente del municipio de La Matanza, realizó el pedido a UNICEF para implementar la iniciativa en Argentina. “Los gobiernos locales son los que conocen las realidades de primera mano por lo que era necesario poder adaptar el MUNA en función de las propias necesidades”, continuó.

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