La vicegobernadora y vicepresidenta del PJ de la Provincia, Verónica Magario, cerró el seminario "Peronismo por peronistas”, que se realizó en la sede del PJ bonaerense en La Plata. Desde allí disparó contra el actual gobierno nacional, que, dijo, representa "un modelo que no funciona" porque es "para pocos".

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Y añadió: "Nuestras provincias no pueden estar sujetas a las voluntades del presidente de turno". “Cuando hablamos del rol del Estado Nacional debemos hablar de federalismo. Estos modelos liberales les generan a las provincias recesión, destrucción de la industria por la apertura de importaciones, caída de las transferencias, de la coparticipación, de la recaudación y con eso achican la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de generación de empleo”, sostuvo.

Magario estuvo acompañada por el Intendente de La Plata y presidente del PJ local, Julio Alak; el vicegobernador de Salta; Antonio Marocco, y el ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina.

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