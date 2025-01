Según los datos arrojados por una investigación del Estudio Montamat y Asociados se comprobó que el precio de la nafta en Argentina dejó de ser el más barato y cerró el 2024 con el gasoil más caro de la región, superando al vigente en Uruguay, en tanto la nafta dejó de ser la más barata al sobrepasar el valor que rige en Brasil.

En ese contexto, Verónica Magario, se hizo eco de la noticia publicada en Infobae y criticó dúramente las políticas del Gobierno Nacional, remarcando “que el combustible tiene un peso relevante dentro de la conformación de costos”, del sector agrícola.

“Cuidar y alentar la producción, evitar la caída del consumo y no frenar el círculo virtuoso de la economía consiste en trabajar para evitar que los insumos imprescindibles, como el gasoil, se conviertan en inaccesibles”, expresó.

Que Argentina tenga el gasoil más caro de la región afecta a los consumidores y afecta a los sectores productivos. El agro es uno de esos sectores ya que el combustible tiene un peso relevante dentro de su conformación de costos. — Verónica Magario (@magariovero) January 9, 2025

“Pero las políticas de Milei lo ignoran adrede”, valoró la vicegobernadora y presidenta del Senado de la Provincia. Y continuó: “Que Argentina tenga el gasoil más caro de la región afecta a los consumidores y afecta a los sectores productivos”.

“El agro es uno de esos sectores en los que el combustible tiene un peso relevante dentro de su conformación de costos”, concluyó la mandataria bonaerense.

“Informe de actividad y precios de la energía” de Montamat & Asociados.

De acuerdo con el relevamiento del Estudio Montamat y Asociados, el precio en dólares del litro de gasoil con impuestos fue en diciembre de 1,19 en la Argentina, relegando al segundo puesto a Uruguay (US$ 1,15), seguido por Brasil (US$ 1,01), Chile (US$ 0,99) y Perú (US$ 0,95).

También fue el más caro si se hace la comparación de precios sin impuestos, en la que el gasoil argentino quedó el mes pasado en US$ 0,85, seguido por Uruguay (US$ 0,83), Chile (US$ 0,82), Brasil (US$ 0,78) y Perú (US$ 0,75).

Los datos surgen del más reciente “Informe de actividad y precios de la energía” de Montamat & Asociados, la consultora que encabeza Daniel Montamat, ex presidente de YPF y ex secretario de Energía.