La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y referente feminista, Malena Galmarini, expresó su alegría tras la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.

“Mucha emoción, muchos años de angustia contenida y hoy una gran alegría. Nosotras estamos a favor de la vida, nosotras no somos pro-aborto, nosotras queremos que las mujeres tengan más oportunidades y para eso tienen que tener el derecho a elegir. Tenemos que tener el poder de elegir cuál es nuestro proyecto de vida”, señaló Galmarini.

“Nosotros no estamos en contra de quienes quieren continuar con su embarazos, por eso hoy hay dos leyes: la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, si así lo desea la mujer, y sino el Estado también va a estar acompañando si desea continuarlo, con la Ley de los 1000 Días. Esto es lo más importante. Estamos ganando el derecho a elegir qué queremos para nuestras vidas. Quiero agradecerle al Presidente Alberto Fernández, pero sobre todo al movimiento de mujeres y a éste (refiriéndose a las legisladores y políticas presentes) movimiento de mujeres. Nosotras somos parte del movimiento de mujeres”, afirmó la presidenta de AySA.

Sobre como vivió el proceso de votación, Galmarini, contó que “hasta que cada legislador, cada legisladora, no diera el sentido de su voto, todavía había mucho camino que recorrer. Ya nos había pasado en el 2018 de sentir frustración, desesperanza, desilusión. Así que hasta que no se da el resultado, uno siempre espera, con expectativa, con optimismo, pero hasta que no se vota, puede pasar cualquier cosa”.

“En los últimos cuatro minutos del último discurso ya estaba muy nerviosa y no podía estar sentada, y cuando después empezaron a votar uno por uno, y empezaron a decir la lista, que me la sabía de memoria, sentí una enorme emoción. Porque son siglos de lucha de las mujeres. Y faltan muchos siglos más todavía. Quedan muchos derechos por conquistar, muchos derechos para que el Estado nos reconozca, muchos derechos para lograr nuestra propia autonomía… eso en el largo plazo. Y en el corto plazo, que mañana hay que empezar a trabajar en la plena implementación de la Ley”, afirmó.