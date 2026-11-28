Malvinas: Milei puso la Ley de Soberanía Nacional al frente de las extraordinarias tras el fallo adverso por el petróleo
El Tribunal del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las islas. Tras la decisión, el Gobierno de Javier Milei ubicó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el primer lugar de la agenda legislativa de diciembre. También anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas al proyecto Sea Lion.
El Gobierno nacional decidió convertir la cuestión Malvinas en la prioridad de la agenda parlamentaria de fin de año. Horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para suspender la explotación petrolera en las islas, el presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias y colocó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el primer lugar del temario.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1433/2026, que establece sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre. La iniciativa vinculada a Malvinas quedó por delante del Presupuesto 2027 y del proyecto conocido como Súper RIGI, entre otras propuestas que el Ejecutivo busca tratar antes de fin de año.
La decisión se conoció después del pronunciamiento del Tribunal del Mar en Hamburgo, que rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud argentina para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El organismo consideró que la controversia requiere determinar previamente la soberanía territorial sobre las islas y que esa cuestión excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Por ese motivo, no avanzó con las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
Sin embargo, la resolución no definió el fondo de la controversia ni descartó la intervención del futuro tribunal arbitral. Además, dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido de no iniciar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.
La respuesta del Gobierno
Tras el fallo, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el reconocimiento de la disputa de soberanía constituye un triunfo diplomático para la Argentina. "El tribunal reconoció la disputa de soberanía por Malvinas, eso es un triunfo", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.
El funcionario también anticipó que el Ejecutivo inició cinco procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en las islas y ratificó que el objetivo argentino es impedir la extracción unilateral de recursos naturales.
En el mismo sentido, la Oficina del Presidente cuestionó que el Tribunal no hiciera lugar a las medidas provisionales, aunque destacó que la resolución no legitima la explotación de hidrocarburos ni afecta el reclamo argentino.
Con la convocatoria a extraordinarias, el Gobierno buscará ahora avanzar en el tratamiento de la ley que, según sostiene, permitirá reforzar las herramientas jurídicas para defender los intereses nacionales sobre Malvinas.
El temario de diciembre también incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral, el régimen de cabotaje y marina mercante, el marco regulatorio de biocombustibles, la Ley de Hojarasca y el proyecto de combate contra el juego ilegal, entre otras iniciativas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión