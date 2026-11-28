El Gobierno nacional decidió convertir la cuestión Malvinas en la prioridad de la agenda parlamentaria de fin de año. Horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para suspender la explotación petrolera en las islas, el presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias y colocó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el primer lugar del temario.

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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1433/2026, que establece sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre. La iniciativa vinculada a Malvinas quedó por delante del Presupuesto 2027 y del proyecto conocido como Súper RIGI, entre otras propuestas que el Ejecutivo busca tratar antes de fin de año.

La decisión se conoció después del pronunciamiento del Tribunal del Mar en Hamburgo, que rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud argentina para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

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El organismo consideró que la controversia requiere determinar previamente la soberanía territorial sobre las islas y que esa cuestión excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Por ese motivo, no avanzó con las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Sin embargo, la resolución no definió el fondo de la controversia ni descartó la intervención del futuro tribunal arbitral. Además, dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido de no iniciar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

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El canciller @pabloquirno dialogó con @guadavazquez en @Rivadavia630 tras la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Compartimos la entrevista completa en la que detalló el alcance del fallo. 🧵👇 📌 "Lo que significa la decisión de hoy es el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina ante un tribunal internacional que en este caso no es Naciones Unidas". 📌 "Esta decisión no significa el reconocimiento de derecho de soberanía a ninguna de las partes ni que se conviertan en legítimas las acciones británicas. Tampoco significa una decisión final: se trata de una decisión preliminar que no prejuzga ni la competencia del tribunal arbitral ni el fondo de la controversia". 📌 "Nuestra estrategia no empieza ni termina en Hamburgo, que es el lugar donde se constituyó el tribunal. Seguimos actuando en todos los frentes, usando todas nuestras herramientas políticas, diplomáticas, legales, económicas y regulatorias". 📌 "Pasar a la acción es defenderse de esta situación, porque quedarnos de brazos cruzados significa que del otro lado siguen avanzando. Vamos a continuar con firmeza y determinación hacia el arbitraje y vamos a utilizar todas las herramientas pacíficas que nos ofrece el derecho internacional". 📌 "Presentamos la Ley de Soberanía Nacional, que está en tratamiento en el Congreso, porque nos va a brindar mayor cantidad de herramientas para defender nuestros intereses. Cualquier demora en el tratamiento de la ley genera una traba al fortalecimiento de la defensa argentina, que obviamente entusiasma al gobierno británico. Tenemos que mostrar un frente unido y común en defensa de nuestros intereses". — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) November 28, 2026

La respuesta del Gobierno

Tras el fallo, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el reconocimiento de la disputa de soberanía constituye un triunfo diplomático para la Argentina. "El tribunal reconoció la disputa de soberanía por Malvinas, eso es un triunfo", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

El funcionario también anticipó que el Ejecutivo inició cinco procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en las islas y ratificó que el objetivo argentino es impedir la extracción unilateral de recursos naturales.

En el mismo sentido, la Oficina del Presidente cuestionó que el Tribunal no hiciera lugar a las medidas provisionales, aunque destacó que la resolución no legitima la explotación de hidrocarburos ni afecta el reclamo argentino.

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Con la convocatoria a extraordinarias, el Gobierno buscará ahora avanzar en el tratamiento de la ley que, según sostiene, permitirá reforzar las herramientas jurídicas para defender los intereses nacionales sobre Malvinas.

El temario de diciembre también incluye el Presupuesto 2027, la reforma electoral, el régimen de cabotaje y marina mercante, el marco regulatorio de biocombustibles, la Ley de Hojarasca y el proyecto de combate contra el juego ilegal, entre otras iniciativas.