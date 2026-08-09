Mar del Plata atraviesa una fuerte escalada de reclamos por la inseguridad y, en ese contexto, el Municipio avanzó en gestiones con Nación y Provincia para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en las calles.

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Según informó La Capital, el intendente Agustín Neme mantuvo reuniones con las máximas autoridades nacionales y bonaerenses del área y estaría en condiciones de confirmar el arribo de entre 150 y 200 efectivos federales a la ciudad.

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La llegada del refuerzo podría anunciarse durante esta semana y, de acuerdo con la información publicada por el medio marplatense, el operativo comenzaría formalmente el 1° de septiembre, una vez coordinado el desembarco de los agentes.

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La medida se conoce luego de una serie de hechos delictivos que generaron preocupación entre los vecinos y de distintas protestas para reclamar respuestas a las autoridades.

El reclamo de los vecinos

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En los últimos días, la inseguridad volvió a ocupar el centro de la escena en Mar del Plata. La semana pasada, vecinos realizaron un cacerolazo en distintos puntos de la ciudad para exigir mayores medidas.

Durante una de esas protestas, ocurrida en el barrio Estación Norte, delincuentes robaron la moto de un repartidor mientras se desarrollaba el reclamo y terminaron chocando contra un auto durante la fuga. El episodio quedó registrado de manera fortuita por un vecino que filmaba la manifestación.

El malestar volvió a expresarse días después, tras el crimen de Mailén Antonich, de 24 años. Vecinos se movilizaron hasta la Municipalidad y la Jefatura Departamental de Policía para reclamar acciones concretas.

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La protesta terminó con momentos de tensión frente a la sede policial, donde algunos manifestantes intentaron forzar la reja del edificio. No se registraron heridos ni daños de relevancia, según informó La Noticia 1.

El asesinato de Mailén se sumó a los homicidios de Ricardo Ruiz, de 48 años, y Alberto Rodríguez, de 68, ocurridos en menos de 24 horas. Según los datos difundidos en ese contexto, Mar del Plata acumulaba 27 homicidios en lo que iba del año.

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Doce camionetas nuevas para la Policía

En paralelo al eventual desembarco de fuerzas federales, la Municipalidad pondrá en funcionamiento 12 camionetas nuevas destinadas a la Policía Bonaerense.

Los móviles fueron adquiridos con fondos municipales destinados a seguridad y forman parte de un total de 17 vehículos comprados por la gestión de Neme. Los cinco restantes quedarán a disposición de la Secretaría de Seguridad municipal.

La decisión apunta a reforzar la capacidad de patrullaje en los barrios, en medio de los reclamos por la falta de presencia policial y el incremento de los hechos delictivos.

Reorganizan el patrullaje policial

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense también se ratificó al comisario mayor Cristian Fontana como jefe Departamental y se anunciaron modificaciones en el esquema operativo.

El Comando de Patrullas volverá a dividirse en dos zonas: Norte y Sur, con el objetivo de optimizar la distribución de efectivos y móviles.

La reorganización busca mejorar la cobertura de las 63 cuadrículas del casco urbano de General Pueyrredon.

Además, la UTOI, el Grupo de Apoyo Departamental, el Grupo de Policía Motorizada, Caballería e Infantería redistribuirán recursos para incrementar el patrullaje y la presencia en la vía pública.

Una inversión millonaria para las cámaras

Otro de los ejes de la estrategia será el sistema de videovigilancia municipal. El Ejecutivo avanza con una licitación para contratar el mantenimiento de 1.383 cámaras de seguridad durante 24 meses, con posibilidad de extender el contrato por un año más.

El proceso contempla también la actualización de infraestructura tecnológica y exige una disponibilidad mínima del 90% de los dispositivos.

En la apertura de ofertas, Exanet cotizó $4.440 millones, mientras que NEC Argentina presentó una propuesta de $3.696 millones. Ahora el Municipio deberá definir cuál de las empresas se hará cargo del servicio.

El adjudicatario deberá garantizar el funcionamiento de las cámaras tanto en el Centro de Operaciones y Monitoreo como en la vía pública y resolver cualquier incidente en un plazo máximo de 48 horas.

La contratación también incluye tareas sobre la red de fibra óptica municipal, que cuenta con 300 kilómetros de extensión bajo tecnología GPON y otros 150 kilómetros en formato anillo/estrella.

El refuerzo de las fuerzas federales, la incorporación de nuevos móviles, la reorganización del patrullaje provincial y la recuperación del sistema de videovigilancia forman parte de una respuesta integral que busca contener el creciente reclamo de los marplatenses por mayor seguridad en las calles.