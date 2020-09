El municipio marplatense se encuentra en fase 3 desde fines de agosto y los sectores que no pueden abrir o atender clientes en los establecimientos amenazan con una re apertura en el momento epidemiológico más agudo desde marzo.

Los gastronómicos no están conformes con el delivery o take away y ya hay bares funcionando con mesas afuera. Los restaurantes dicen que se sumarán con un huelga a la japonesa aunque ese concepto de protesta no tiene nada que ver con el que están llevando a cabo. En Japón, los trabajadores producían un sobre stock para que la empresa no pudiera venderlos. En este caso, no hay producción sino apertura en un contexto de pandemia.

Tanto el sector gastronómico con mesas afuera y la atención presencial de los comercios textiles son de fase 4. “La idea es permitir el ingreso de los clientes con los protocolos que ya se habían aprobado”, señaló a Radio Lu6 el empresario e integrante de la Cámara Textil, Santiago Maisonnave.

En relación a los gimnasios, este miércoles, harán una apertura simbólica y amenzan con abrir masivamente el próximo lunes. Ahí sí abriremos todos, hasta las últimas consecuencias”, expresaron al medio local La Capital.

El último parte epidemiológico confirmó 322 nuevos pacientes de coronavirus llegando a un total de 3413. Ya se han recuperado 8838 y fallecieron 260 personas.