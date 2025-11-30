Mar del Plata fue sede del Congreso libertario: Karina Milei ordenó la agenda bonaerense de LLA para 2026
Más de 700 dirigentes participaron del congreso provincial. Karina Milei encabezó el cierre y Sebastián Pareja coordinó la jornada. Hubo paneles sobre Educación, Presupuesto y Reforma Electoral. Buscan alinear estrategias comunes.
La Libertad Avanza reunió este domingo en Mar del Plata a más de 700 dirigentes para definir la estrategia legislativa que el espacio impulsará en 2026 en la Provincia de Buenos Aires. El encuentro —bautizado como Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires— fue encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta del partido, quien estuvo a cargo del cierre.
El evento fue coordinado por el diputado electo Sebastián Pareja —presidente de LLA en PBA— y contó con la presencia de legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares. “La intención de este encuentro fue reunir a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la Provincia para definir los rumbos de las agendas y apoyar el proyecto nacional de Javier Milei”, señalaron desde el espacio.
La jornada duró casi siete horas y estuvo enfocada en unificar criterios entre el Congreso Nacional, la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes. En la agenda provincial se destacaron debates sobre Presupuesto, la organización política y el avance hacia la Boleta Única Papel, que todavía no se implementó en territorio bonaerense.
Entre los paneles temáticos, se realizó un bloque de Técnica Legislativa moderado por Charlie Curestis, presidente del bloque de senadores bonaerenses (link interno a su perfil). También se llevó adelante una mesa sobre Educación y Gestión de Consejos Escolares, coordinada por la diputada nacional electa Miriam Niveyro.
Otro de los espacios centrales fue el panel sobre Regionalización y Organización Administrativa y Territorial, a cargo del senador provincial electo Diego Valenzuela, y un módulo dedicado a la Reforma Electoral y la modernización del sistema de votación. Además, hubo mesas de trabajo sobre Comunicación Parlamentaria, Construcción de Acuerdos y Presupuesto Público.
El cierre estuvo a cargo de Pareja, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem, y de Karina Milei, quien delineó los principales ejes legislativos del espacio para 2026, alineados con la agenda nacional y la de los municipios.
Antes del acto, Pareja publicó un mensaje en redes sociales dirigido a la funcionaria: “Bienvenida Jefe, Karina Milei, al Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires. Es un privilegio contar con tu apoyo constante. Seguiremos reforzando nuestro compromiso desde LLA PBA para hacer nuestra provincia grande de nuevo, como Javier Milei está haciendo con nuestro país”.
