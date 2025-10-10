Mar del Plata despidió con emoción y reconocimiento al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano, quien falleció el pasado 11 de julio. El Concejo Deliberante de General Pueyrredón, con la presencia de su hijo, el concejal Ariel Ciano, y el intendente Guillermo Montenegro, rindió homenaje al destacado comunicador. Durante el acto, se descubrió una fotografía de Ciano en el recinto, capturando su esencia como periodista y ser humano.

La presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, recordó la calidez y cercanía del “Cholo”, destacando que su lugar natural era el recinto, donde siempre se lo veía con una sonrisa y dispuesto a escuchar. Por su parte, el intendente Montenegro resaltó que Ciano “fue mucho más que un periodista”, subrayando su legado y la importancia de su figura en la comunidad.

El subdirector del diario La Capital, Marcelo Pasetti, expresó: “Estoy convencido de que se fue el mejor de nosotros”. Destacó su capacidad para conectar con todos, desde figuras públicas hasta ciudadanos comunes, y su sincera dedicación al oficio periodístico.

En un momento profundamente emotivo, Ariel Ciano compartió recuerdos de su padre, resaltando su amor por el periodismo y su filosofía de vida basada en la bondad y la empatía. “El periodista no se jubila, decía; solo se jubila cuando se muere”, recordó con lágrimas en los ojos.

Como parte del homenaje, se promulgó la Ordenanza Nº 20.920/25 (número de promulgación 26.776), estableciendo el 28 de diciembre como el “Día del Periodista Marplatense”, en conmemoración del natalicio de Vicente Luis “Cholo” Ciano. Esta fecha será celebrada anualmente con actividades organizadas por el Departamento Ejecutivo en conjunto con el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata.

El legado de “Cholo” Ciano perdurará en la memoria colectiva de Mar del Plata, no solo por su destacada trayectoria profesional, sino también por su humanidad y compromiso con la verdad y la comunidad.