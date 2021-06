El coordinador del Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, aseguró que el ejecutivo que encabeza Guillermo Montenegro de Juntos por el Cambio le pidió a Provincia el regreso de las clases presenciales.

“En marzo, la cantidad de contagiados de entre 0 y 9 años cada mil chicos era de nueve; en mayo; con dos meses (de presencialidad), era de diez. Quiere decir que solamente tuvimos uno más cada mil”, argumentó Rabinovich en declaraciones a LU6 Radio Atlántica.

El funcionario de Montenegro aseguró que el municipio "le pidió a la Provincia que no cortara la presencialidad”. Su comuna está en fase 2 y mientras los contagios no bajen de 500 casos cada 100 mil habitantes o la ocupación de camas supere el 80% no será posible,

“Esperemos los resultados y que se pueda volver lo antes posible porque lo necesitan los chicos y lo necesitan los padres”, agregó el coordinador de Gabinete.

Hay 122 municipios de 135 en la misma situación que la marplatense. No hay excepciones que la Provincia haya autorizado para las comunas que se encuentran en ese nivel epidemiológico.