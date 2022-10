El conflicto en torno a la ordenanza que intenta delimitar una zona para ejercer la actividad sexual continua. La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que no se puede legislar este tema a nivel municipal.

"Yo he sido intendenta (de La Matanza) y la regulación es provincial y nacional fundamentalmente. No es una cuestión de zonas para ejercer. No es como determinar una zona rural o urbana. Realmente esto es un modelo de trabajo que el mundo entero tiene que tratar, porque no se ha tratado el tema, no hay legislación alguna. Esto no se acopla a una ordenanza y no se puede llevarlas de un lugar a otro o limitarlas a un lugar, sino que hay que encarar el tema para la solución definitiva”, afirmó Magario al medio local La Capital.

Magario explicó que “no es fijar una zona o no fijar una zona, sino es trabajar sobre esto temas y acá lo que hay que hacer es erradicar estos tipos de trabajos y sustituirlos por otro tipo de cuestiones laborales y recursos económicos para estas personas. Hay que darles la posibilidad de trabajar en otras cosas, nosotros tenemos que generar otro tipo de trabajo para este sector”.

“Para poder superar estas instancias hay que ir trabajando legislaciones y de una buena vez ocuparnos de estos temas”, sostuvo la funcionaria de Axel Kicilllof.

Esta postura está en consonancia con lo que manifiestan las trabajadoras sexuales que se oponen al sitio designado por quedar lejos del centro, en una zona donde funciona un basural y dos cementerios.

Así lo manifestó Victoria DiSalvo, de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual en una entrevista con LaNoticia1.com.