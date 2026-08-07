Verónica María Magario
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"Frente a la crueldad de Milei, los peronistas vamos a dar la vida", dijo Verónica Magario en el Día de la Lealtad
Kicillof y la encrucijada del endeudamiento: cómo la interna y la oposición complican su aprobación en la Legislatura
"Mirá qué casualidad": Magario cuestionó el padrón electoral y dejó expuesto a Bianco por el cambio de escuelas
"¿Por qué hay que nacer rico para tener salud o educación?": Mussi se quebró en un acto junto a Kicillof en Berazategui
Magario encabeza su primer acto tras confirmarse como candidata: entrega escrituras en Almirante Brown junto a Kicillof
El Senado bonaerense retoma su agenda: una sesión clave en medio de la tensión política tras el fallo contra CFK
Palco de prensa cerrado: el Senado bonaerense sesionará por las reelecciones indefinidas en absoluto hermetismo
El senado bonaerense aprobó 131 pliegos judiciales: "Cumplimos con la manda que tenemos como legisladores”, dijo García
Legislatura: el Senado se prepara para debatir las reelecciones indefinidas y hay nueva interna peronista en puerta
Murió Pepe Mujica: los emotivos mensajes de los políticos bonaerenses despidiendo al referente latinoamericano
"Garantiza mayor eficiencia en el proceso electoral", explicó Magario sobre la definición del Cronograma: ¿Cómo quedó?
¿Concurrentes o desdobladas?: doble sesión especial en el Senado bonaerense para tratar la agenda electoral
Magario criticó el acuerdo con el FMI: "Se endeuda para tener el dólar barato en beneficio de la casta de Milei"
Magario: "Milei no arregló ni un km de ruta y hoy la respuesta es avanzar con la privatización de Corredores Viales"
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