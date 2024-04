En sintonía con el Gobierno Nacional, el intendente Guillermo Montenegro anunció que busca impulsar una ley que limite la posibilidad de los municipales de hacer paro y retención de tareas. El anuncio llega luego de que la semana pasada, decidiera descontarle el día a los trabajadores que acataron medida de fuerza por 48 horas.

El jefe comunal de Juntos comunicó las medidas durante el mediodía de este miércoles en una conferencia de prensa que brindó en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). De este modo, se alinea con la política del Gobierno de Javier Milei que intenta limitar el derecho a huelga de docentes al declararlos como un “servicio público esencial”.

Cabe recordar que el municipio de General Pueyrredón mantiene un conflicto salarial con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que reclama una

compensación salarial del 35%. y al que sólo ofrecerán un 10% de suba.

Elevamos una ordenanza para declarar servicio publico esencial al trabajo de los empleados municipales de nuestra región: esto significa que no van a poder hacer más paros. Cada una de las personas que trabaja en el Estado tiene una responsabilidad enorme que es prestarle… pic.twitter.com/uhUpOnbUy2 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 12, 2024

“Elevamos una ordenanza para declarar servicio público esencial al trabajo de los empleados municipales de nuestra región: esto significa que no van a poder hacer más paros”, explicó Montenegro sobre el proyecto que desembarcará en el Concejo Deliberante que cuenta con mayoría oficialista.

”Cada una de las personas que trabaja en el Estado tiene una responsabilidad enorme que es prestarle servicio a los vecinos, y esta responsabilidad no se puede frenar por una medida de fuerza”, argumentó y agregó: “Mi rol es asegurarme que los marplatenses reciban los servicios y la atención por la que pagan sus impuestos”.

“Porque acá hay algo que está muy claro: la patronal en el caso de los empleados públicos no es un gobierno, son los vecinos. Y cuando hacen paro no me lo están haciendo a mí, están tomando de rehenes a todos los marplatenses”, aseveró el jefe comunal.

“Los empleados públicos por el sólo hecho de ser empleados públicos tiene un privilegio, la estabilidad. Para poder despedir a un empleado público hay un trámite burocrático específico, que lleva años y las causas son graves, y quedan reflejadas después de años en cuestiones de demoras y judicializaciones”, dijo el marplatense.

Al ser consultado sobre si los municipales que hagan paro podrían llegar a ser despedidos por eso, Montenegro fue contundente: “Obviamente: cuando tenés la esencialidad es como el paro de un policía. Cuando tenés un trabajo esencial entrás en una falta“. Anticipó, además, que avanzará en la digitalización del presentismo para fiscalizar quién hizo paro y quién no.