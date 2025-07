El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, estuvo en Mar del Plata para dar inicio formal a las obras de puesta en valor de la histórica Rambla. Sin embargo, la agenda se vio atravesada por una crisis energética inédita que dejó gran parte de la ciudad sin suministro de gas.

“No hay manera de no vincular la falta de gas con la falta de obra pública”, dijo Katopodis. El funcionario de Axel Kicillof planteó que el origen del problema es la paralización del Gasoducto de la Costa y, en particular, de la planta compresora de Las Armas, cuya finalización (90 % avanzada) se postergó por decisión del Gobierno nacional.

“Argentina tiene gas para los próximos 30 años”, sentenció. “¿Por qué lo importamos hoy a cuatro o cinco veces el valor? Bueno, porque no se hacen las obras”.

“No es gratis frenar las obras”, apuntó el ministro. “Es gravísimo que en dos años no se haya inaugurado un metro de gas, una ruta, una vivienda, un hospital ni una universidad”, enfatizó.

Las obras de la rambla incluyen la renovación de más de 38.000 m² entre solados, equipamiento urbano y luminarias LED. Katopodis explicó que “llegó el día de poner manos a la obra en la Rambla de Mar del Plata para que este lugar vuelva a brillar como en sus mejores tiempos”.

El trabajo, que demandará unos seis meses, prevé intervenir 25.300 m² en la primera etapa y otros 13.000 m² en una segunda fase. También adelantó un posible ensanchamiento de la avenida Jorge Newbery.