En diálogo con LaNoticia1.com, el analista y economista Gustavo Marangoni aseguró que los varios problemas como el Olivos-gate, no lo posicionan como único responsable al presidente "pero sí como el principal". Qué caminos le quedan al gobierno para encarar la próxima elección. El futuro del proyecto de Kicillof y Máximo Kirchner en el Pj Bonaerense: "Si la elección de noviembre fuese igual o peor que esta, obviamente que en ambos casos sería muy difícil esquivar responsabilidades." La crisis y el rol de la oposición: "Juntos por el cambio crece con el antagonismo y no con la moderación. Cualquier acuerdo posterior a noviembre tiene que ser más motivado por el temor a las consecuencias de no hacerlo que a las ganas de hacerlo".