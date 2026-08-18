La diputada nacional Marcela Pagano amplió la denuncia que había iniciado por el manejo de los fondos destinados a las rutas y ahora apuntó contra el destino de otros recursos afectados a obras y servicios públicos durante el Gobierno de Javier Milei.

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En una serie de publicaciones realizadas durante la madrugada de este martes, la legisladora sostuvo que el caso de las rutas sería apenas el comienzo de un esquema más amplio que, según denunció, también involucraría fondos para obras hídricas, trenes, colectivos y programas que fueron disueltos.

“La semana pasada denuncié en Comodoro Py que usaban la guita de las rutas para la timba financiera y para comprar votos en el Congreso. Bueno: era apenas la punta del iceberg”, escribió Pagano al comenzar el hilo.

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Ahora agregó que no es solo con las rutas. Es un SISTEMA. Hicieron lo mismo con el agua, los trenes, los bondis y hasta con los fondos que disolvieron. Cada vez que cargás nafta pagás el Fondo Hídrico: obras para que no se inunde tu casa. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 18, 2026

$375 mil millones y obras hídricas paralizadas

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con el Fondo Hídrico de Infraestructura, que se financia con recursos incluidos en el precio de los combustibles y tiene como finalidad financiar obras vinculadas con la prevención de inundaciones.

Pagano sostuvo que la Ley 26.181 establece que esos recursos son intangibles y afirmó que desde 2024 se habrían recaudado $375 mil millones, de los cuales, según sus números, solamente se habría ejecutado el 31%.

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La legisladora agregó que el 88% del fondo estaría prestado al Tesoro y vinculó esa situación con la paralización de obras. Según afirmó, 28 de las 49 obras hídricas se encuentran frenadas.

Entre ellas mencionó el Plan Maestro Integral del Río Salado, que, de acuerdo con su denuncia, permanece detenido desde febrero de 2025.

Pagano también advirtió sobre la llegada del fenómeno El Niño 2026/2027 y cuestionó que recursos destinados a infraestructura para prevenir inundaciones puedan permanecer colocados en instrumentos del Tesoro.

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El Plan Maestro del Río Salado, parado desde febrero de 2025. Y viene El Niño 2026/2027. Cuando el agua llegue, tu plata va a estar en una Letra del Tesoro. Error? No: plan. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 18, 2026

El equilibrio fiscal, bajo la lupa

La diputada también cuestionó la utilización de fondos con destino específico dentro de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal.

En ese sentido, sostuvo que existirían casi 4.000 millones de dólares de fondos con destino específico sin ejecutar durante tres años.

“El famoso superávit se banca, en parte, con TU plata de las obras”, afirmó Pagano, quien resumió su cuestionamiento con una frase: “Eso es cobrarte el peaje y no hacerte el camino”.

La legisladora también citó declaraciones atribuidas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre los fondos fiduciarios como un mecanismo para generar caja, y mencionó declaraciones del Gobierno respecto de la obra pública.

Pagano aclaró que su planteo no apunta contra el equilibrio fiscal en sí mismo. “Si querés eliminar un impuesto, mandá la ley al Congreso y se discute”, sostuvo, y cuestionó que se continúen cobrando recursos afectados a una finalidad determinada mientras, según su denuncia, son utilizados para otro destino.

El famoso superávit se banca, en parte, con TU plata de las obras: casi 4 mil palos verdes de fondos con destino específico sin ejecutar en tres años. Eso es cobrarte el peaje y no hacerte el camino. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 18, 2026

Trenes, colectivos y fondos disueltos

El planteo de Pagano también alcanzó a los fondos vinculados con el transporte ferroviario y automotor.

En sus publicaciones mencionó al SIFER y sostuvo que habría distribuido el 69% de sus recursos y retenido el resto.

También planteó interrogantes sobre fondos vinculados con el transporte de colectivos y reclamó conocer quién cobró, bajo qué criterio y cuándo.

A su vez, incluyó en el listado a fondos y programas que fueron disueltos, entre ellos PROCREAR, recursos vinculados con incendios y el FFFIR. Sobre este último, afirmó que la propia SIGEN habría detectado pérdidas vinculadas con plazos fijos que perdieron valor frente a la inflación.

“Guita de obras para las provincias evaporada en la bicicleta, mientras a vos te pedían el esfuerzo”, cuestionó.

En el FFFIR la propia SIGEN ya encontró pérdidas: plazos fijos que se comió la inflación. Guita de obras para las provincias evaporada en la bicicleta, mientras a vos te pedían el esfuerzo. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 18, 2026

Nueva denuncia penal en Comodoro Py

A partir de estos cuestionamientos, Pagano anunció una nueva denuncia penal en Comodoro Py por presunta malversación, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

Además, pidió que la presentación sea vinculada con la causa que ya había iniciado por el manejo de los fondos del SISVIAL, relacionados con el financiamiento de rutas.

De esta manera, la diputada busca ampliar el alcance de su presentación inicial y reconstruir el recorrido de los recursos públicos que, según sostiene, tenían destinos específicos.

Además mandé 7 pedidos de informes: a Economía, al Banco Nación, a Vialidad, a ARCA, a la SIGEN y a la AGN. Peso por peso: cuánto entró, dónde lo pusieron, quién firmó cada orden, a quién le pagaron y en qué fecha. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 18, 2026

Siete pedidos de informes para seguir el dinero

Como parte de la ofensiva, Pagano informó que presentó siete pedidos de informes dirigidos a organismos y dependencias nacionales.

Los requerimientos fueron enviados al Ministerio de Economía, Banco Nación, Vialidad Nacional, ARCA, SIGEN y Auditoría General de la Nación (AGN).

Según explicó, busca conocer “peso por peso” cuánto dinero ingresó, dónde fue colocado, quién firmó cada orden, a quién le pagaron y en qué fecha.

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a los organismos de control. Pagano afirmó que la SIGEN no habría auditado estos fondos durante los últimos años.

“Billones de pesos moviéndose sin que nadie controle”, sostuvo, y reclamó saber por qué no fueron auditados y quién decidió que eso ocurriera.

Ojo: esto no es contra el equilibrio fiscal. Es contra el verso. Si querés eliminar un impuesto, mandá la ley al Congreso y se discute. Lo que no podés hacer es seguir cobrándolo y usar la plata para otra cosa. Eso tiene artículo en el Código Penal. (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 18, 2026

“No voy a parar hasta seguir cada peso”

La diputada cerró su hilo con una referencia directa a los recursos que los ciudadanos pagan a través de los impuestos incluidos en los combustibles.

“Cuando cargues nafta, mirá el ticket. Ahí va tu obra contra inundaciones, tu ruta, tu tren”, escribió.

Pagano insistió en que comenzó por los fondos destinados a las rutas y que ahora pretende extender la investigación hacia otros recursos afectados a obras y servicios públicos.

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Las acusaciones formuladas por la legisladora constituyen su propio planteo y deberán ser corroboradas en las instancias judiciales y de control correspondientes. La nueva denuncia busca determinar si existieron irregularidades en la administración y destino de esos recursos y, eventualmente, establecer responsabilidades.

“Empecé por las rutas y no voy a parar hasta seguir cada peso”, concluyó.