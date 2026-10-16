La diputada nacional Marcela Pagano se expresó en redes sociales tras los incidentes registrados durante la marcha universitaria y cuestionó el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso. Según relató, quedó atrapada entre las vallas y los gases lacrimógenos mientras acompañaba a manifestantes que reclamaban por la situación de las universidades públicas.

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“Fui a apoyar a jóvenes que reclamaban por sus universidades en la plaza. Me encontré con jubilados, desempleados, mamás con niños en el Garrahan y discapacitados reclamando mejoras”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Salí con otros diputados a la calle tras las expresiones de minoría. Fui a apoyar a jóvenes que reclamaban por sus universidades en la plaza. Me encontré con jubilados, desempleados, mamás con niños en el Garrahan y discapacitados reclamando mejoras. Mejoras que ya votamos para ellos en el Congreso y que @JMilei se niega a cumplir. En el medio quedé atrapada entre vallas y gases lacrimógenos apuntados hacia el Congreso. Primera vez en mi mandato que veo que apuntan al Congreso. Agradezco a los tres jóvenes que me ayudaron a saltar la valla porque ya no podía abrir los ojos, no se podía respirar. Armaron un corralito alrededor de la plaza para que quienes se estaban manifestando quedaran atrapados sin poder respirar, algo innecesario porque la manifestación ya estaba culminando y la lluvia generaba naturalmente la desconcentración. Adentro del Congreso no se podía respirar. No solo afectaron a trabajadores, hay un jardín de infantes funcionando dentro y niños que también quedaron expuestos a los gases que se apuntaron deliberadamente hacia el Parlamento. Esta es la “Democracia de Milei”. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 16, 2026

En su publicación, Pagano también cuestionó al presidente Javier Milei por el incumplimiento de medidas que, según señaló, ya habían sido votadas en el Congreso para distintos sectores. En ese contexto, describió las dificultades que atravesó durante el operativo: “Agradezco a los tres jóvenes que me ayudaron a saltar la valla porque ya no podía abrir los ojos, no se podía respirar”.

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La diputada sostuvo que se había montado un perímetro de vallas alrededor de la plaza que, según su versión, dejó a manifestantes atrapados en medio de los gases. Además, consideró que el despliegue era innecesario porque la movilización estaba terminando y la lluvia contribuía a la desconcentración.

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Otro de los puntos que destacó fue la presencia de trabajadores y niños dentro del Palacio Legislativo. “Adentro del Congreso no se podía respirar”, afirmó, y advirtió que en el edificio funciona un jardín de infantes cuyos alumnos también habrían quedado expuestos a los gases.

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La legisladora cerró su mensaje con una crítica al Gobierno nacional: “Esta es la ‘Democracia de Milei’”.