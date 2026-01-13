Marcha atrás en Roque Pérez: Intendente anunció que dejará sin efecto la tasa a los combustibles
Maximiliano Sciaini, del Frente Renovador, no hará "oídos sordos" a las quejas de vecinos. Sin embargo, respondió a criticas de opositores, en especial, de La Libertad Avanza.
Tras el anuncio de días atrás, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, confirmó que finalmente no impulsará la Tasa al Combustible en la que se cobraría el 2,5% al vecino que comprara nafta, gasoil, gas o kerosene en estaciones de servicios del distrito.
La noticia fue dada a conocer por el jefe comunal del Frente Renovador horas antes de la nueva convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes donde se tratarán las ordenanzas Fiscal e Impositiva.
"No es una locura lo de la tasa, pero no voy a hacer oídos sordos respecto a lo que opina la gente en la calle. A la tasa la vamos a dejar a un costado”, dijo Sciani.
Aunque aclaró: “La situación del municipio es complicada, pero escucho a la gente”, insistió.
Luego dejó un mensaje a los sectores opositores: “Desde que entró Milei a la presidencia en diciembre del 2023, el combustible aumentó entre el 240 y 270 por ciento y no llegó un peso de eso al municipio. No vi ninguno de los concejales opositores reclamándole eso a Milei”.
El jefe comunal había justificado la semana pasada la creación de la tasa pidiéndole a los vecinos que “entiendan la situación”. Además, había cuestionado al Gobierno nacional por incumplir la Ley. En tanto, se había comprometido a que “si el Gobierno nacional regulariza los pagos a la Provincia, yo elimino la tasa”, aunque ello finalmente no hizo falta.
