Tras el anuncio de días atrás, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, confirmó que finalmente no impulsará la Tasa al Combustible en la que se cobraría el 2,5% al vecino que comprara nafta, gasoil, gas o kerosene en estaciones de servicios del distrito.

Ads

La noticia fue dada a conocer por el jefe comunal del Frente Renovador horas antes de la nueva convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes donde se tratarán las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

"No es una locura lo de la tasa, pero no voy a hacer oídos sordos respecto a lo que opina la gente en la calle. A la tasa la vamos a dejar a un costado”, dijo Sciani.

Ads

Aunque aclaró: “La situación del municipio es complicada, pero escucho a la gente”, insistió.

Luego dejó un mensaje a los sectores opositores: “Desde que entró Milei a la presidencia en diciembre del 2023, el combustible aumentó entre el 240 y 270 por ciento y no llegó un peso de eso al municipio. No vi ninguno de los concejales opositores reclamándole eso a Milei”.

Ads

El jefe comunal había justificado la semana pasada la creación de la tasa pidiéndole a los vecinos que “entiendan la situación”. Además, había cuestionado al Gobierno nacional por incumplir la Ley. En tanto, se había comprometido a que “si el Gobierno nacional regulariza los pagos a la Provincia, yo elimino la tasa”, aunque ello finalmente no hizo falta.