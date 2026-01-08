Al igual que varios municipios bonaerenses lo han hecho en forma reciente, como Cañuelas, Tapalqué, Ramallo y Coronel Suárez, el jefe comunal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, impulsa la creación de la Tasa a los combustibles.

A través de una conferencia de prensa, el jefe comunal divulgó un cuadro comparativo entre los ingresos de la coparticipación y los egresos en salarios y cómo se redujo en términos reales el dinero que recibe el municipio por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además, cuestionó al Gobierno nacional por incumplir la Ley. En tanto, se comprometió a que “si el Gobierno nacional regulariza los pagos a la Provincia, yo elimino la tasa”.

El jefe comunal del massismo justificó la creación de la tasa a los combustibles del 2,5% que se cobraría en todas las estaciones de servicios del distrito al momento de comprar nafta, gasoil, gas o kerosene y les pidió a los vecinos que “entiendan la situación” y aclaró que “el municipio no está en rojo”.

El mandamás municipal resaltó que durante el 2025 los aumentos a los trabajadores municipales fueron del 38% acumulando superando la inflación. No obstante esto, Sciaini indicó que la coparticipación “cayó exuberantemente” en el año anterior.

Más adelante señaló que con la nueva tasa que planea crear, el municipio recaudaría entre todas las estaciones de servicios del distrito entre 14 y 17 millones de pesos mensuales. En tanto, explicó que esos fondos lo utilizará para continuar con tareas de bacheos y para arreglar la rotonda del acceso a la ciudad con la Ruta Nacional N° 205.

Por su parte, la Sociedad Rural de Roqué Pérez manifestó "su preocupación y rechazo ante la creación de una nueva tasa impulsada por el Departamento Ejecutivo y tratada recientemente en el Honorable Concejo Deliberante, en el marco del debate del Presupuesto 2026".

“Desde esta institución nos oponemos a la imposición y apelamos a los mayores contribuyentes a analizar con responsabilidad y reflexionar sobre el alcance real de esta iniciativa, ya que se trata de un gravamen al consumo en general que repercute de manera directa sobre la producción y toda la cadena económica local, en un contexto de elevada presión impositiva sobre el sector agropecuario”, señalaron.

Y agregaron: “Entendemos la necesidad del municipio de contar con recursos, pero consideramos que continuar incrementando tasas no es el camino adecuado. Este tipo de medidas desalienta la inversión, afecta la competitividad y termina perjudicando tanto a los productores como al conjunto de los vecinos de Roque Pérez”.

“La Sociedad Rural de Roque Pérez ratifica su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, pero también su compromiso de expresar con claridad su postura cuando se adoptan decisiones que van en contra de la producción, el trabajo y el desarrollo del distrito”, concluyeron.