En el marco de un paro nacional convocado por el Sutna —el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático Argentino, que representa a los operarios del sector— este miércoles 4 de marzo los trabajadores se movilizan a la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir que no cierre FATE y que no haya despidos.

Ads

Desde la provincia de Buenos Aires, donde la empresa tiene fuerte peso industrial y laboral, el conflicto genera preocupación por el impacto en cientos de familias. En diálogo con LANOTICIA1.COM, Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste —con representación en el conurbano bonaerense— confirmó que en un gesto de solidaridad, los ferroviarios del Sarmiento participarán de la jornada junto al Plenario del Sindicalismo Combativo y otras organizaciones.

Puede interesarte

“El objetivo es respaldar a los trabajadores de FATE, que la están pasando muy mal”, señaló. Y apuntó directamente contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de haberse beneficiado durante años del trabajo de los operarios y ahora avanzar con despidos para preservar sus intereses. “Cuando ve que puede perder privilegios, despide trabajadores”, sostuvo.

Ads

Sobrero enmarcó la situación en un contexto económico más amplio. Habló de despidos diarios, cierre de pymes y pérdida del poder adquisitivo. Según su mirada, existe “una política a nivel nacional que va en contra de los trabajadores” y advirtió que la crisis “la quieren hacer pagar a los laburantes”.

También cuestionó el argumento empresario sobre la imposibilidad de sostener la actividad. “Los que quiebran no son los empresarios, son los trabajadores que se quedan sin empleo”, afirmó, al remarcar que quienes conducen las compañías conservan su patrimonio mientras las familias pierden su sustento.

Ads

Consultado sobre el desarrollo de la movilización, dijo que esperan que sea pacífica, aunque admitió que estarán atentos ante posibles provocaciones y de infiltrados. “Estamos acostumbrados a que el Gobierno necesite la represión para callar reclamos”, expresó.

Para el dirigente ferroviario, la jornada busca además enviar un mensaje político claro: que los trabajadores no aceptarán pasivamente medidas que afecten el empleo o el salario. “Tenemos que ponernos hombro a hombro para defender los puestos de trabajo”, concluyó.