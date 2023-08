Juan Marconi, vicepresidente de Independiente, habló sobre la actualidad del “Rojo” que están en descenso directo y no levanta en lo deportivo. El dirigente se refirió a Tevez, la no llegada de Izquierdoz y la posibilidad de asumir la presidencia que ocupa Néstor Grindetti.

“Desde lo futbolístico califico a esta gestión como mala, la tabla lo indica. Si tengo que hablar de renovaciones y cuidar el patrimonio, es buena. No hay día ni noche que no piense en empatizar con el enojo de la gente de Independiente por este momento”, expresó Marconi a D-Sports Radio.

“Uno tiene que ser autocrítico. En gran parte la atención se la lleva el fútbol, en donde estamos totalmente en deuda. Cuando llegamos el club estaba totalmente destruido por las deudas. La participación del socio fue fundamental”, agregó el dirigente.

Sobre el enojo de los hinchas que se expresó con el cantico “Que se vayan todos” dijo:

“El enojo de los socios es entendible por lo deportivo. En lo financiero y administrativo estamos ordenando las cosas al igual que en lo institucional. Me baso en decir la verdad: hemos cometidos errores, sobre todo en lo futbolístico. Y hemos tenido aciertos en lo administrativo”.

Tras la renuncia de Ricardo Zielinski asumió Carlos Tevez. Al respecto, Marconi afirmo: “Llegó a Independiente para pensar en grande. Ahora hay por delante 13 finales. No dejo de ser hincha y lo sufro como cualquiera. Hay esperanzas en salir de este mal momento futbolístico”.

El “Apache” ni bien asumió adelantó que iba a tratar de convencer al defensor “Cali” Izquierdoz pero no será posible: “Se hizo el intento tiempo atrás. No se pudo porque para Gijón es importante. Otros clubes argentinos lo quisieron y no se pudo traer. Cuando Carlitos nos planteó la chance se hizo lo posible y no se pudo dar. Es una frustración para todos nosotros”.

Néstor Grindetti es el presidente pero se encuentra de campaña en la Provincia ya que pretende ser gobernador. En ese contexto, Marconi manifestó:

“Hay que ver qué decisión toma Néstor. Al día de hoy es el presidente del club. No hay nada oficial. Yo sigo cumpliendo el rol para el cual fui elegido por los socios. Más allá de que se nombró la posible situación de la licencia, nosotros hoy trabajamos para mejorar”.